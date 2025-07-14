https://ria.ru/20250714/slutskiy-2029115582.html

Слуцкий предложил учредить День ветерана труда

Слуцкий предложил учредить День ветерана труда - РИА Новости, 14.07.2025

Слуцкий предложил учредить День ветерана труда

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России День ветерана труда, который подчеркнет вклад тружеников в экономику страны, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:20:00+03:00

2025-07-14T21:20:00+03:00

2025-07-14T21:20:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России День ветерана труда, который подчеркнет вклад тружеников в экономику страны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в понедельник состоялось заседание фракции ЛДПР в Госдуме, в рамках которого прошла встреча представителей партии с ветеранами стахановского движения Донбасса. Слуцкий отметил, что 31 августа исполнится 90 лет со дня образования движения. По его словам, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев совместно с московским партийным отделением и благотворительным фондом "Победа" реализует гуманитарный проект на территориях ДНР и ЛНР, в рамках которого состоялся визит в город Стаханов, где прошла встреча с ветеранами труда. Ветераны отметили, что в условиях необходимости восстановления промышленного потенциала, формирования мотивации к труду у молодежи и повышения престижа рабочих профессий идеи стахановского движения приобретают особую актуальность. "Выхожу с предложением учредить в России День ветерана труда, который будет подчеркивать вклад тружеников в экономику нашей страны", - сказал Слуцкий в ходе заседания фракции. Парламентарий добавил, что ЛДПР всегда активно выступала за достойную старость для людей, которые годами работали на страну, честно выполняли свой долг в сложных условиях, теряя здоровье. "Сегодня в стране сложилась своего рода несправедливость. Огромное число людей не получили государственных или наград за свой труд, поэтому претендовать на получение звания "Ветеран труда" не могут. И в связи с этим на выплаты, субсидии и так далее. С этой несправедливостью будем бороться", - заключил он. В настоящее время День ветерана труда в России, как праздник, официально не установлен на общероссийском уровне, однако в некоторых регионах РФ, например, в Иркутской области и Санкт-Петербурге существуют свои даты для чествования ветеранов труда.

https://ria.ru/20250403/obschestvo-2009018980.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф