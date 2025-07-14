Слуцкий предложил учредить День ветерана труда
Слуцкий предложил учредить общероссийский праздник День ветерана труда
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России День ветерана труда, который подчеркнет вклад тружеников в экономику страны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник состоялось заседание фракции ЛДПР в Госдуме, в рамках которого прошла встреча представителей партии с ветеранами стахановского движения Донбасса. Слуцкий отметил, что 31 августа исполнится 90 лет со дня образования движения. По его словам, депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев совместно с московским партийным отделением и благотворительным фондом "Победа" реализует гуманитарный проект на территориях ДНР и ЛНР, в рамках которого состоялся визит в город Стаханов, где прошла встреча с ветеранами труда. Ветераны отметили, что в условиях необходимости восстановления промышленного потенциала, формирования мотивации к труду у молодежи и повышения престижа рабочих профессий идеи стахановского движения приобретают особую актуальность.
"Выхожу с предложением учредить в России День ветерана труда, который будет подчеркивать вклад тружеников в экономику нашей страны", - сказал Слуцкий в ходе заседания фракции.
Парламентарий добавил, что ЛДПР всегда активно выступала за достойную старость для людей, которые годами работали на страну, честно выполняли свой долг в сложных условиях, теряя здоровье.
"Сегодня в стране сложилась своего рода несправедливость. Огромное число людей не получили государственных или наград за свой труд, поэтому претендовать на получение звания "Ветеран труда" не могут. И в связи с этим на выплаты, субсидии и так далее. С этой несправедливостью будем бороться", - заключил он.
В настоящее время День ветерана труда в России, как праздник, официально не установлен на общероссийском уровне, однако в некоторых регионах РФ, например, в Иркутской области и Санкт-Петербурге существуют свои даты для чествования ветеранов труда.