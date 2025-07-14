https://ria.ru/20250714/shvetsija-2029007858.html

В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров

В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров - РИА Новости, 14.07.2025

В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров

Власти Швеции рассматривают возможность увеличить призывной возраст для бывших офицеров вооруженных сил с 47 до 70 лет, сообщает в понедельник телеканал SVT со... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:42:00+03:00

2025-07-14T13:42:00+03:00

2025-07-14T13:42:00+03:00

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швеция

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Швеции рассматривают возможность увеличить призывной возраст для бывших офицеров вооруженных сил с 47 до 70 лет, сообщает в понедельник телеканал SVT со ссылкой заключение правительственной комиссии. "Для бывших офицеров срок службы по призыву предлагается увеличить с 47 до 70 лет", - говорится в сообщении. По данным телеканала, исследование проводилось с целью определить, как вооруженные силы Швеции будут обеспечиваться достаточным количеством личного состава в будущем. Согласно планам правительства, к 2030 году число призывников будет увеличено до 10 тысяч в год, к 2032-2035 годам - до 12 тысяч. Как уточняет SVT, на сегодняшний день лица, прошедшие военную службу, могут быть призваны до 47 лет. Те, кто не проходил военные сборы более 10 лет, автоматически снимались с учета. Правительственная комиссия предложила отменить это ограничение и поднять предельный возраст призыва с 47 до 70 лет.

https://ria.ru/20250714/germaniya-2028406173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швеция