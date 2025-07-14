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В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров - РИА Новости, 14.07.2025
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13:42 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/shvetsija-2029007858.html
В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров
В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров - РИА Новости, 14.07.2025
В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров
Власти Швеции рассматривают возможность увеличить призывной возраст для бывших офицеров вооруженных сил с 47 до 70 лет, сообщает в понедельник телеканал SVT со... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:42:00+03:00
2025-07-14T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Швеции рассматривают возможность увеличить призывной возраст для бывших офицеров вооруженных сил с 47 до 70 лет, сообщает в понедельник телеканал SVT со ссылкой заключение правительственной комиссии. "Для бывших офицеров срок службы по призыву предлагается увеличить с 47 до 70 лет", - говорится в сообщении. По данным телеканала, исследование проводилось с целью определить, как вооруженные силы Швеции будут обеспечиваться достаточным количеством личного состава в будущем. Согласно планам правительства, к 2030 году число призывников будет увеличено до 10 тысяч в год, к 2032-2035 годам - до 12 тысяч. Как уточняет SVT, на сегодняшний день лица, прошедшие военную службу, могут быть призваны до 47 лет. Те, кто не проходил военные сборы более 10 лет, автоматически снимались с учета. Правительственная комиссия предложила отменить это ограничение и поднять предельный возраст призыва с 47 до 70 лет.
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в мире, швеция
В мире, Швеция
В Швеции предложили увеличить призывной возраст для бывших офицеров

SVT: в Швеции хотят увеличить призывной возраст для экс-офицеров с 47 до 70 лет

© AP Photo / Roman KoksarovШведские военнослужащие
Шведские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Roman Koksarov
Шведские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Власти Швеции рассматривают возможность увеличить призывной возраст для бывших офицеров вооруженных сил с 47 до 70 лет, сообщает в понедельник телеканал SVT со ссылкой заключение правительственной комиссии.
«
"Для бывших офицеров срок службы по призыву предлагается увеличить с 47 до 70 лет", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, исследование проводилось с целью определить, как вооруженные силы Швеции будут обеспечиваться достаточным количеством личного состава в будущем. Согласно планам правительства, к 2030 году число призывников будет увеличено до 10 тысяч в год, к 2032-2035 годам - до 12 тысяч.
Как уточняет SVT, на сегодняшний день лица, прошедшие военную службу, могут быть призваны до 47 лет. Те, кто не проходил военные сборы более 10 лет, автоматически снимались с учета. Правительственная комиссия предложила отменить это ограничение и поднять предельный возраст призыва с 47 до 70 лет.
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