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В Чечне проверят информацию об истязании детей в школе - РИА Новости, 14.07.2025
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14:47 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/shkola-2029022215.html
В Чечне проверят информацию об истязании детей в школе
В Чечне проверят информацию об истязании детей в школе - РИА Новости, 14.07.2025
В Чечне проверят информацию об истязании детей в школе
В Чечне организована доследственная проверка после информации об истязании несовершеннолетних в одной из школ, сообщило следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:47:00+03:00
2025-07-14T14:47:00+03:00
происшествия
россия
гудермес
следственный комитет россии (ск рф)
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ГРОЗНЫЙ, 14 июл — РИА Новости. В Чечне организована доследственная проверка после информации об истязании несовершеннолетних в одной из школ, сообщило следственное управление СК РФ по республике. Ранее в интернете появилось видео, где, предположительно, учитель частной школы хафизов (учебное заведение, где изучают Коран) в Чечне избивает двух мальчиков пластмассовой трубой. "В ходе мониторинга в социальных медиа выявлено видео, на котором учитель школы в г. Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам. По данному факту следственным управлением СКР по Чеченской Республике организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание)", - сообщает управление.
https://ria.ru/20250210/yakutsk-1998333685.html
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происшествия, россия, гудермес, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Гудермес, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чечне проверят информацию об истязании детей в школе

СК в Чечне начал проверку после сообщений об истязании детей в школе

© Кадр видео из соцсетейКадр видео, на котором учитель школы в г. Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам
Кадр видео, на котором учитель школы в г. Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Кадр видео, на котором учитель школы в г. Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам
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ГРОЗНЫЙ, 14 июл — РИА Новости. В Чечне организована доследственная проверка после информации об истязании несовершеннолетних в одной из школ, сообщило следственное управление СК РФ по республике.
Ранее в интернете появилось видео, где, предположительно, учитель частной школы хафизов (учебное заведение, где изучают Коран) в Чечне избивает двух мальчиков пластмассовой трубой.
"В ходе мониторинга в социальных медиа выявлено видео, на котором учитель школы в г. Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам. По данному факту следственным управлением СКР по Чеченской Республике организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание)", - сообщает управление.
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ПроисшествияРоссияГудермесСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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