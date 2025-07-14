https://ria.ru/20250714/shkola-2029022215.html

В Чечне проверят информацию об истязании детей в школе

В Чечне проверят информацию об истязании детей в школе - РИА Новости, 14.07.2025

В Чечне проверят информацию об истязании детей в школе

В Чечне организована доследственная проверка после информации об истязании несовершеннолетних в одной из школ, сообщило следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:47:00+03:00

2025-07-14T14:47:00+03:00

2025-07-14T14:47:00+03:00

происшествия

россия

гудермес

следственный комитет россии (ск рф)

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ГРОЗНЫЙ, 14 июл — РИА Новости. В Чечне организована доследственная проверка после информации об истязании несовершеннолетних в одной из школ, сообщило следственное управление СК РФ по республике. Ранее в интернете появилось видео, где, предположительно, учитель частной школы хафизов (учебное заведение, где изучают Коран) в Чечне избивает двух мальчиков пластмассовой трубой. "В ходе мониторинга в социальных медиа выявлено видео, на котором учитель школы в г. Гудермес наносит удары палкой двум несовершеннолетним ученикам. По данному факту следственным управлением СКР по Чеченской Республике организовано проведение доследственной проверки по ст. 117 УК РФ (истязание)", - сообщает управление.

https://ria.ru/20250210/yakutsk-1998333685.html

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гудермес

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происшествия, россия, гудермес, следственный комитет россии (ск рф)