https://ria.ru/20250714/shag-2028921788.html

"Россияне осознают угрозу": в США резко высказались о новом шаге Запада

"Россияне осознают угрозу": в США резко высказались о новом шаге Запада - РИА Новости, 14.07.2025

"Россияне осознают угрозу": в США резко высказались о новом шаге Запада

В России осознают угрозу коллективного Запада, поэтому возможные новые поставки вооружения Украине будут в последствии уничтожены, заявил американский аналитик... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T02:28:00+03:00

2025-07-14T02:28:00+03:00

2025-07-14T03:56:00+03:00

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скотт риттер

дональд трамп

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В России осознают угрозу коллективного Запада, поэтому возможные новые поставки вооружения Украине будут в последствии уничтожены, заявил американский аналитик Скотт Риттер на YouTube."Если это эскалация, которую они хотят, пусть так и будет. Россия ни капли не переживает. Россияне поддерживают свое государство, они осознают угрозу, которую представляет коллективный Запад. И если этот самый Запад хочет направить технику еще на несколько миллиардов долларов, так тому и быть. Это означает, что российская армия уничтожит технику еще на несколько миллиардов долларов", — сказал он.Аналитик также отметил, что Москва решила все основные проблемы на фронте, поэтому уверенно держит инициативу. По его словам, ни одна армия мира не может сравниться в боевой эффективности с российской.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил в интервью телеканалу CBS, что в ближайшем времени поставки оружия Украине достигнут рекордного уровня. По мнению политика, новая передача якобы может привести к поворотному моменту в конфликте.В пятницу президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html

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