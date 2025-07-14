Рейтинг@Mail.ru
Посольство России отвергло обвинения в дестабилизации обстановки Сербии - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/serbiya-2029119946.html
Посольство России отвергло обвинения в дестабилизации обстановки Сербии
Посольство России отвергло обвинения в дестабилизации обстановки Сербии - РИА Новости, 14.07.2025
Посольство России отвергло обвинения в дестабилизации обстановки Сербии
Посольство России в Сербии в Telegram-канале решительно отвергло в понедельник обвинения в публикации старейшей сербской газеты "Политика" в якобы... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:29:00+03:00
2025-07-14T22:29:00+03:00
сербия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855747012_0:328:3055:2047_1920x0_80_0_0_9e4172915a6400c9261f31d4b33ca562.jpg
БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Посольство России в Сербии в Telegram-канале решительно отвергло в понедельник обвинения в публикации старейшей сербской газеты "Политика" в якобы дестабилизации обстановки в стране для якобы сохранения влияния Москвы. "Сложно сделать вывод более абсурдный, чем тот, который некий Д. Новак пытается "продать" читателям авторитетной газеты "Политика" в своем тексте от 10 июля. В перевернутой с ног на голову "логике" автора задачи России, мол, очевидны - дестабилизировать и ослабить Сербию, дабы удержать ее в зоне своего "политического и энергетического влияния". Впрочем, с аргументацией у господина Д. Новака явные сложности: приходится собирать в медиаполе разрозненные частные мнения и выдавать их за "подход Кремля". Ведь реальное содержание сотрудничества между Москвой и Белградом, которое почему-то в статье обходится стороной, говорит ровно о противоположном", - заявили российские дипломаты. В посольстве РФ привели в пример "надежные, бесперебойные поставки газа на конструктивных условиях, осуществленную российским инвестором модернизацию совместного АО "НИС", благодаря которой компания из должника превратилась в крупнейшего налогоплательщика Сербии и вышла в региональные лидеры", который реализует по всей стране широчайшую социальную программу, а также реконструкцию одной из крупнейших в Европе ГЭС "Джердап-1" и создание современной, эффективной железнодорожной инфраструктуры с участием РЖД. "Подобные обоюдовыгодные проекты гарантируют устойчивость и инвестиционную привлекательность сербской экономики, а значит, и расширение возможностей для повышения обороноспособности, выстраивания суверенного внешнеполитического курса, защиты фундаментальных национальных интересов. Безусловно, значимый вклад в решение этих приоритетных для любого государства задач могли бы внести и обсуждаемые в двусторонних контактах перспективные инициативы в области передовых технологий - в энергетике, IT-секторе, сельском хозяйстве, здравоохранении и на многих других направлениях", - отметили в диппредставительстве РФ. В российском посольстве напомнили, что официальный Белград также хорошо знает, что "всегда могут рассчитывать на Москву в поддержке законных прав Сербии применительно к краю Косово и Метохия, поиске долгосрочной = и подлинно справедливой - развязки в международно-правовых рамках, заданных резолюцией 1244 СБ ООН". "Как бы ни старались далекие от нейтральности европосредники (по совместительству - спонсоры приштинской "независимости" и сербофобского произвола "кабмина" Альбина Курти) обессмыслить урегулирование, склоняя Белград к закрытию косовского вопроса по западным лекалам, история расставит все по местам. И еще один момент. Неужели автор действительно считает поборниками стабильности и процветания Сербии западные страны, многие из которых так и не отказались от вожделенной цели заклеймить ее народ как "геноцидный"? Особенно сейчас, когда антисербская кампания набирает новую силу в контексте 30-летия трагических событий в Сребренице?" - говорится в сообщении. Российские дипломаты высказали убежденность, что у проверенного временем российско-сербского сотрудничества – большое будущее, что подтверждает нацеленность Москвы и Белграда на укрепление "утвержденного на высшем уровне стратегического партнерства и добрая воля наших братских народов, а также наша общая приверженность ценностям равноправия, взаимного уважения, честного и открытого диалога".
https://ria.ru/20250702/serbija-2026841243.html
https://ria.ru/20250701/serbiya-2026488926.html
https://ria.ru/20250630/serbiya-2026283232.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855747012_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_dc06cc02375d0024c18178eb66ac83c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сербия, россия, в мире
Сербия, Россия, В мире
Посольство России отвергло обвинения в дестабилизации обстановки Сербии

Посольство России в Сербии отвергло обвинения в СМИ в дестабилизации Сербии

© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
Флаг Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Посольство России в Сербии в Telegram-канале решительно отвергло в понедельник обвинения в публикации старейшей сербской газеты "Политика" в якобы дестабилизации обстановки в стране для якобы сохранения влияния Москвы.
"Сложно сделать вывод более абсурдный, чем тот, который некий Д. Новак пытается "продать" читателям авторитетной газеты "Политика" в своем тексте от 10 июля. В перевернутой с ног на голову "логике" автора задачи России, мол, очевидны - дестабилизировать и ослабить Сербию, дабы удержать ее в зоне своего "политического и энергетического влияния". Впрочем, с аргументацией у господина Д. Новака явные сложности: приходится собирать в медиаполе разрозненные частные мнения и выдавать их за "подход Кремля". Ведь реальное содержание сотрудничества между Москвой и Белградом, которое почему-то в статье обходится стороной, говорит ровно о противоположном", - заявили российские дипломаты.
Протест в Сербии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Сербии заявили, что затягивание протестов идет на руку Западу
2 июля, 23:59
В посольстве РФ привели в пример "надежные, бесперебойные поставки газа на конструктивных условиях, осуществленную российским инвестором модернизацию совместного АО "НИС", благодаря которой компания из должника превратилась в крупнейшего налогоплательщика Сербии и вышла в региональные лидеры", который реализует по всей стране широчайшую социальную программу, а также реконструкцию одной из крупнейших в Европе ГЭС "Джердап-1" и создание современной, эффективной железнодорожной инфраструктуры с участием РЖД.
"Подобные обоюдовыгодные проекты гарантируют устойчивость и инвестиционную привлекательность сербской экономики, а значит, и расширение возможностей для повышения обороноспособности, выстраивания суверенного внешнеполитического курса, защиты фундаментальных национальных интересов. Безусловно, значимый вклад в решение этих приоритетных для любого государства задач могли бы внести и обсуждаемые в двусторонних контактах перспективные инициативы в области передовых технологий - в энергетике, IT-секторе, сельском хозяйстве, здравоохранении и на многих других направлениях", - отметили в диппредставительстве РФ.
В российском посольстве напомнили, что официальный Белград также хорошо знает, что "всегда могут рассчитывать на Москву в поддержке законных прав Сербии применительно к краю Косово и Метохия, поиске долгосрочной = и подлинно справедливой - развязки в международно-правовых рамках, заданных резолюцией 1244 СБ ООН".
Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Посол России оценил ситуацию в Сербии на фоне протестов
1 июля, 12:49
"Как бы ни старались далекие от нейтральности европосредники (по совместительству - спонсоры приштинской "независимости" и сербофобского произвола "кабмина" Альбина Курти) обессмыслить урегулирование, склоняя Белград к закрытию косовского вопроса по западным лекалам, история расставит все по местам. И еще один момент. Неужели автор действительно считает поборниками стабильности и процветания Сербии западные страны, многие из которых так и не отказались от вожделенной цели заклеймить ее народ как "геноцидный"? Особенно сейчас, когда антисербская кампания набирает новую силу в контексте 30-летия трагических событий в Сребренице?" - говорится в сообщении.
Российские дипломаты высказали убежденность, что у проверенного временем российско-сербского сотрудничества – большое будущее, что подтверждает нацеленность Москвы и Белграда на укрепление "утвержденного на высшем уровне стратегического партнерства и добрая воля наших братских народов, а также наша общая приверженность ценностям равноправия, взаимного уважения, честного и открытого диалога".
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Президент Сербии поблагодарил Россию за понимание ситуации в стране
30 июня, 13:08
 
СербияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала