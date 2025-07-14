Посольство России отвергло обвинения в дестабилизации обстановки Сербии
Посольство России в Сербии отвергло обвинения в СМИ в дестабилизации Сербии
© AP Photo / Darko VojinovicФлаг Сербии в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаг Сербии в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 июл - РИА Новости. Посольство России в Сербии в Telegram-канале решительно отвергло в понедельник обвинения в публикации старейшей сербской газеты "Политика" в якобы дестабилизации обстановки в стране для якобы сохранения влияния Москвы.
"Сложно сделать вывод более абсурдный, чем тот, который некий Д. Новак пытается "продать" читателям авторитетной газеты "Политика" в своем тексте от 10 июля. В перевернутой с ног на голову "логике" автора задачи России, мол, очевидны - дестабилизировать и ослабить Сербию, дабы удержать ее в зоне своего "политического и энергетического влияния". Впрочем, с аргументацией у господина Д. Новака явные сложности: приходится собирать в медиаполе разрозненные частные мнения и выдавать их за "подход Кремля". Ведь реальное содержание сотрудничества между Москвой и Белградом, которое почему-то в статье обходится стороной, говорит ровно о противоположном", - заявили российские дипломаты.
В посольстве РФ привели в пример "надежные, бесперебойные поставки газа на конструктивных условиях, осуществленную российским инвестором модернизацию совместного АО "НИС", благодаря которой компания из должника превратилась в крупнейшего налогоплательщика Сербии и вышла в региональные лидеры", который реализует по всей стране широчайшую социальную программу, а также реконструкцию одной из крупнейших в Европе ГЭС "Джердап-1" и создание современной, эффективной железнодорожной инфраструктуры с участием РЖД.
"Подобные обоюдовыгодные проекты гарантируют устойчивость и инвестиционную привлекательность сербской экономики, а значит, и расширение возможностей для повышения обороноспособности, выстраивания суверенного внешнеполитического курса, защиты фундаментальных национальных интересов. Безусловно, значимый вклад в решение этих приоритетных для любого государства задач могли бы внести и обсуждаемые в двусторонних контактах перспективные инициативы в области передовых технологий - в энергетике, IT-секторе, сельском хозяйстве, здравоохранении и на многих других направлениях", - отметили в диппредставительстве РФ.
В российском посольстве напомнили, что официальный Белград также хорошо знает, что "всегда могут рассчитывать на Москву в поддержке законных прав Сербии применительно к краю Косово и Метохия, поиске долгосрочной = и подлинно справедливой - развязки в международно-правовых рамках, заданных резолюцией 1244 СБ ООН".
"Как бы ни старались далекие от нейтральности европосредники (по совместительству - спонсоры приштинской "независимости" и сербофобского произвола "кабмина" Альбина Курти) обессмыслить урегулирование, склоняя Белград к закрытию косовского вопроса по западным лекалам, история расставит все по местам. И еще один момент. Неужели автор действительно считает поборниками стабильности и процветания Сербии западные страны, многие из которых так и не отказались от вожделенной цели заклеймить ее народ как "геноцидный"? Особенно сейчас, когда антисербская кампания набирает новую силу в контексте 30-летия трагических событий в Сребренице?" - говорится в сообщении.
Российские дипломаты высказали убежденность, что у проверенного временем российско-сербского сотрудничества – большое будущее, что подтверждает нацеленность Москвы и Белграда на укрепление "утвержденного на высшем уровне стратегического партнерства и добрая воля наших братских народов, а также наша общая приверженность ценностям равноправия, взаимного уважения, честного и открытого диалога".