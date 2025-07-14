https://ria.ru/20250714/sanktsii-2029117042.html

Вагенкнехт призвала отменить санкции против России

Вагенкнехт призвала отменить санкции против России - РИА Новости, 14.07.2025

Вагенкнехт призвала отменить санкции против России

Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на планы США ввести пошлина на товары из ЕС призвала восстановить... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:48:00+03:00

2025-07-14T21:48:00+03:00

2025-07-14T21:48:00+03:00

сша

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сара вагенкнехт

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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт в ответ на планы США ввести пошлина на товары из ЕС призвала восстановить "Северный поток" и отменить антироссийские санкции. Президент США Дональд Трамп намерен с 1 августа ввести пошлины в размере 30% на все товары из ЕС. "Вместо того чтобы поддаваться шантажу (президента США Дональда) Трампа, Германия и Европа срочно должны избавиться от энергетической и цифровой зависимости от США. Первый шаг к этому: отменить санкции против России! Восстановить "Северный поток"!" - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х. Она указала на то, что эти пошлины сильно ударят по германской и европейской промышленности, создав ущерб рабочим местам в Германии и благосостоянию страны. "Приятная благодарность за то, что европейские страны-члены НАТО подчинились требованиям Трампа по наращиванию вооружений и теперь собираются тратить 5% ВВП на милитаризацию - в первую очередь на сделки с американской военной промышленностью? Или, может, это "спасибо" за то, что ЕС заблаговременно отказался от планируемого цифрового налога, который в основном ударил бы по американским техноконцернам и усилил бы конкурентоспособность европейских IT-компаний?" - добавила лидер партии. Она продолжила иронизировать, рассуждая, что, может, эти пошлины за то, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен при помощи новых санкций ЕС добиваются, чтобы "Берлин больше никогда не получал дешевый трубопроводный газ из России и чтобы даже поставки сжиженного газа из РФ были полностью заменены на особенно дорогой и вредный для окружающей среды американский фрекинг-газ". "Я считаю: этой покорности должен прийти конец! Нам наконец нужны политики, которые будут суверенно отстаивать интересы нашей экономики и граждан!" - заключила Вагенкнехт. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993381653.html

https://ria.ru/20250714/tramp-2029102245.html

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