Эксперт оценила последствия от возможных санкций США против России
Давыдова: угрозы Трампа усилят попытки партнеров РФ снизить зависимость от США
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возможные пошлины и вторичные санкции во стороны США против торговых партнеров России приведут к усилению их попыток снизить зависимость от американского рынка, такое мнение высказала РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова.
Ранее в понедельник заявил, что США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, "тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами". На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
Агентство Рейтер позднее со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если сделка по ситуации на Украине не будет заключена в течение 50 дней. Министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа "и то, и другое".
"Вторичные пошлины, на которые возлагает надежды Трамп, окажут определенное давление на российскую экономику, в первую очередь на экспортно-ориентированные отрасли. Но учитывая уже существующие санкции и тот факт, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, ожидаемый эффект вряд ли порадует американскую администрацию… Наши основные торговые партнеры – Китай, Турция, Индия, страны БРИКС - уже стараются снизить зависимость своей экономики от США из-за новой тарифной политики Трампа и перенаправить торговые потоки в другие страны", - считает Давыдова.
Кроме того такие меры со стороны США приведут к ускорению программ импортозамещения и развитию внутреннего производства. Самим США "обойтись без дешевой российской нефти, которая является важным фактором снижения издержек производства вряд ли получится", добавила эксперт.
"Это для него (Трампа - ред.) мир Украины и России просто сделка, а для нас – это наши геополитические интересы и будущее страны-соседа. Наш президент сразу же и открыто заявил о наших целях и интересах, и здесь, как говорится: "Дружба дружбой, а табачок врозь", - заключила Давыдова.