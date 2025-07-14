https://ria.ru/20250714/sanktsii-2029116172.html

Эксперт оценила последствия от возможных санкций США против России

Эксперт оценила последствия от возможных санкций США против России - РИА Новости, 14.07.2025

Эксперт оценила последствия от возможных санкций США против России

Возможные пошлины и вторичные санкции во стороны США против торговых партнеров России приведут к усилению их попыток снизить зависимость от американского рынка, РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T21:32:00+03:00

2025-07-14T21:32:00+03:00

2025-07-14T21:32:00+03:00

сша

россия

украина

рэу имени г. в. плеханова

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санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Возможные пошлины и вторичные санкции во стороны США против торговых партнеров России приведут к усилению их попыток снизить зависимость от американского рынка, такое мнение высказала РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В.Плеханова Юлия Давыдова. Ранее в понедельник заявил, что США введут "очень жесткие" пошлины, если договоренность по украинскому конфликту не будет достигнута в течение 50 дней, "тарифы на уровне примерно 100%, их можно назвать вторичными тарифами". На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост. Агентство Рейтер позднее со ссылкой на чиновника Белого дома сообщило, что Трамп может ввести пошлины в отношении России в размере 100%, а также вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если сделка по ситуации на Украине не будет заключена в течение 50 дней. Министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа "и то, и другое". "Вторичные пошлины, на которые возлагает надежды Трамп, окажут определенное давление на российскую экономику, в первую очередь на экспортно-ориентированные отрасли. Но учитывая уже существующие санкции и тот факт, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, ожидаемый эффект вряд ли порадует американскую администрацию… Наши основные торговые партнеры – Китай, Турция, Индия, страны БРИКС - уже стараются снизить зависимость своей экономики от США из-за новой тарифной политики Трампа и перенаправить торговые потоки в другие страны", - считает Давыдова. Кроме того такие меры со стороны США приведут к ускорению программ импортозамещения и развитию внутреннего производства. Самим США "обойтись без дешевой российской нефти, которая является важным фактором снижения издержек производства вряд ли получится", добавила эксперт. "Это для него (Трампа - ред.) мир Украины и России просто сделка, а для нас – это наши геополитические интересы и будущее страны-соседа. Наш президент сразу же и открыто заявил о наших целях и интересах, и здесь, как говорится: "Дружба дружбой, а табачок врозь", - заключила Давыдова.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029102245.html

https://ria.ru/20250714/oon-2029114843.html

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сша, россия, украина, рэу имени г. в. плеханова, брикс, санкции в отношении россии, в мире