https://ria.ru/20250714/samolet-2029111999.html

При крушении легкомоторного самолета под Лондоном погибли четыре человека

При крушении легкомоторного самолета под Лондоном погибли четыре человека - РИА Новости, 14.07.2025

При крушении легкомоторного самолета под Лондоном погибли четыре человека

При крушении легкомоторного самолета Beechcraft B200 в лондонском аэропорту Саутенд погибли все четыре человека, находившиеся на борту, заявил суперинтендант... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:37:00+03:00

2025-07-14T20:37:00+03:00

2025-07-14T20:37:00+03:00

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ЛОНДОН, 14 июл - РИА Новости. При крушении легкомоторного самолета Beechcraft B200 в лондонском аэропорту Саутенд погибли все четыре человека, находившиеся на борту, заявил суперинтендант полиции графства Эссекс Морган Кронин. В воскресенье самолет Beechcraft B200 разбился в лондонском аэропорту Саутенд вскоре после взлета. Судя по фотографиям в соцсетях, самолет загорелся и был плотно окутан дымом. Правоохранители эвакуировали близлежащие гольф-клуб и регби-клуб, а сам аэропорт Саутенд отменил все рейсы. "Можем подтвердить, что, к сожалению, все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. Мы работаем над установлением их личностей. На данном этапе мы полагаем, что все четверо были иностранными гражданами", - заявил Кронин в ходе транслируемой мастным телевидением пресс-конференции. Старший инспектор британского управления по расследованию авиационных происшествий (AAIB) Лиза Фитцсимонс в ходе пресс-конференции заявила, что причины крушения на данный момент неизвестны. Самолет принадлежал голландской компании Zeusch Aviation, которая специализируется на медицинской эвакуации и пересадке органов. По информации СМИ, он был оснащен медицинскими приборами и использовался для транспортировки пациентов.

https://ria.ru/20250712/prichina-2028703634.html

https://ria.ru/20250705/frantsija-2027377846.html

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