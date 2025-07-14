https://ria.ru/20250714/rumyniya-2028968810.html

Минфин Румынии заявил о значительном росте госдолга

Минфин Румынии заявил о значительном росте госдолга - РИА Новости, 14.07.2025

Минфин Румынии заявил о значительном росте госдолга

Государственный долг Румынии неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:11:00+03:00

2025-07-14T11:11:00+03:00

2025-07-14T11:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Государственный долг Румынии неуклонно рос последние пять лет, по прогнозам, к концу 2025 года он достигнет 60% ВВП, страна в большей зоне риска, чем ранее, заявил министр финансов Румынии Александру Назаре. "Государственный долг увеличился, по прогнозам, к концу этого года он достигнет 60% от ВВП. За последние пять лет он значительно вырос... с 570 миллиардов до более чем 1100 миллиардов (евро - ред.), что, конечно, ставит нас в другую зону риска по сравнению с теми рисками, с которыми нам приходилось справляться пять или 15 лет назад", - заявил Назаре в эфире телеканала Antena 3. Он также сказал, что Румыния не приняла корректирующих мер в экономике, хотя этого требовали европейские чиновники. "Мы вышли из диалога, потому что нас постоянно просили принять меры, учитывая ухудшение экономической ситуации, ухудшение основных показателей, а мы не приняли корректирующие меры. Эти требования выдвигались на протяжении трех лет, особенно последние полтора года. Мы не принимали корректирующие меры неоднократно. Мы не ответили на запрос в январе о представлении отчета с корректирующими мерами к апрелю, и даже после апреля мы не ответили, почему мы не представили отчет", - также заявил министр финансов. Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

https://ria.ru/20250423/gosdolg-2012870042.html

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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