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Мэр Кишинева потребовал от Румынии отменить запрет на въезд - РИА Новости, 14.07.2025
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13:43 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/rumynija-2029008171.html
Мэр Кишинева потребовал от Румынии отменить запрет на въезд
Мэр Кишинева потребовал от Румынии отменить запрет на въезд - РИА Новости, 14.07.2025
Мэр Кишинева потребовал от Румынии отменить запрет на въезд
Мэр Кишинева Ион Чебан требует, чтобы Румыния отменила запрет, который не позволяет ему въезжать на румынскую территорию в течение пяти лет. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:43:00+03:00
2025-07-14T13:43:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан требует, чтобы Румыния отменила запрет, который не позволяет ему въезжать на румынскую территорию в течение пяти лет. Министерство иностранных дел Румынии в среду сообщило, что запретило въезд в страну мэру Чебану на пять лет из "соображений национальной безопасности". Глава молдавской столицы считает, что это решение стало результатом сговора между властями Молдавии и Румынии. Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии "Движение национальной альтернативы". А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября. "Требую, чтобы ограничения… были отозваны. Это будет справедливо и законно. Все говорят, что в Румынии еще не было подобного случая - это первый пример столь явного нарушения закона", - заявил Чебан на брифинге, комментируя запрет на въезд в Румынию. Он отметил, что до сих пор остается непонятным, кто именно ввел этот запрет, по каким причинам, а также были ли для этого законные основания. Между тем в понедельник президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют "иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности". Глава государства уточнил, что подобное решение было принято в рамках анализа ситуации в области национальной безопасности, однако он не может предоставить больше информации по этому вопросу.
https://ria.ru/20250611/dan-2022247872.html
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в мире, румыния, кишинев, молдавия, ион чебан, александр стояногло, никушор дан
В мире, Румыния, Кишинев, Молдавия, Ион Чебан, Александр Стояногло, Никушор Дан
Мэр Кишинева потребовал от Румынии отменить запрет на въезд

Мэр Кишинева Чебан потребовал от Румынии отменить запрет на въезд в страну

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМэр Кишинева Ион Чебан
Мэр Кишинева Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Мэр Кишинева Ион Чебан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан требует, чтобы Румыния отменила запрет, который не позволяет ему въезжать на румынскую территорию в течение пяти лет.
Министерство иностранных дел Румынии в среду сообщило, что запретило въезд в страну мэру Чебану на пять лет из "соображений национальной безопасности". Глава молдавской столицы считает, что это решение стало результатом сговора между властями Молдавии и Румынии. Чебан в августе 2022 года сообщил о создании партии "Движение национальной альтернативы". А 31 января этого года он заявил, что его партия сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". Согласно опросам, новый блок может попасть в парламент после выборов, запланированных на 28 сентября.
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"Требую, чтобы ограничения… были отозваны. Это будет справедливо и законно. Все говорят, что в Румынии еще не было подобного случая - это первый пример столь явного нарушения закона", - заявил Чебан на брифинге, комментируя запрет на въезд в Румынию.
Он отметил, что до сих пор остается непонятным, кто именно ввел этот запрет, по каким причинам, а также были ли для этого законные основания.
Между тем в понедельник президент Румынии Никушор Дан на пресс-конференции заявил, что вопрос запрета на въезд Чебана не обсуждался на заседаниях Высшего совета безопасности, однако существуют "иные механизмы, которые может использовать румынское государство, если чувствует угрозу национальной безопасности". Глава государства уточнил, что подобное решение было принято в рамках анализа ситуации в области национальной безопасности, однако он не может предоставить больше информации по этому вопросу.
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В миреРумынияКишиневМолдавияИон ЧебанАлександр СтояноглоНикушор Дан
 
 
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