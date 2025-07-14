https://ria.ru/20250714/rossija-2028966092.html

Россия продолжит диалог с США, несмотря на давление, заявил глава РФПИ

Россия продолжит диалог с США, несмотря на давление, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 14.07.2025

Россия продолжит диалог с США, несмотря на давление, заявил глава РФПИ

РФ и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:01:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен - несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами", - написал Дмитриев в Telegram. По его словам, ошибочные подходы предыдущего президента США Джо Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. "Его ложь не вечна - она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России. Равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество - основы глобальной безопасности и устойчивого мира", - добавил Дмитриев. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.

https://ria.ru/20250713/otnosheniya-2028843882.html

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в мире, россия, сша, европа, кирилл дмитриев, джо байден, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, telegram