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Россия продолжит диалог с США, несмотря на давление, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 14.07.2025
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11:01 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/rossija-2028966092.html
Россия продолжит диалог с США, несмотря на давление, заявил глава РФПИ
Россия продолжит диалог с США, несмотря на давление, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 14.07.2025
Россия продолжит диалог с США, несмотря на давление, заявил глава РФПИ
РФ и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:01:00+03:00
2025-07-14T11:01:00+03:00
в мире
россия
сша
европа
кирилл дмитриев
джо байден
сергей лавров
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен - несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами", - написал Дмитриев в Telegram. По его словам, ошибочные подходы предыдущего президента США Джо Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. "Его ложь не вечна - она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России. Равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество - основы глобальной безопасности и устойчивого мира", - добавил Дмитриев. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.
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в мире, россия, сша, европа, кирилл дмитриев, джо байден, сергей лавров, российский фонд прямых инвестиций, telegram
В мире, Россия, США, Европа, Кирилл Дмитриев, Джо Байден, Сергей Лавров, Российский фонд прямых инвестиций, Telegram
Россия продолжит диалог с США, несмотря на давление, заявил глава РФПИ

Дмитриев: РФ и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки срыва

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. РФ и США продолжат конструктивный диалог, несмотря на попытки давления и усилия его срыва, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Конструктивный диалог между Россией и США эффективнее заведомо обреченных на провал попыток давления. Этот диалог будет продолжен - несмотря на титанические усилия сорвать его всеми возможными средствами", - написал Дмитриев в Telegram.
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По его словам, ошибочные подходы предыдущего президента США Джо Байдена продемонстрировали свою несостоятельность. "Его ложь не вечна - она должна и будет исправлена. Это процесс, в котором американская сторона старается понять законные интересы России. Равноправный диалог, взаимное уважение, реализм и экономическое сотрудничество - основы глобальной безопасности и устойчивого мира", - добавил Дмитриев.
В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что администрация Байдена объединила против России всю Европу и некоторые страны Азии под нацистскими лозунгами, как это делали французский император Наполеон I Бонапарт и главарь нацистской Германии Адольф Гитлер в свое время.
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В миреРоссияСШАЕвропаКирилл ДмитриевДжо БайденСергей ЛавровРоссийский фонд прямых инвестицийTelegram
 
 
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