https://ria.ru/20250714/rebenok-2029045024.html

В Тульской области при ударе молнии погиб ребенок

В Тульской области при ударе молнии погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2025

В Тульской области при ударе молнии погиб ребенок

Ребенок 2011 года рождения погиб в результате удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:03:00+03:00

2025-07-14T16:03:00+03:00

2025-07-14T16:03:00+03:00

происшествия

алексинский район

тульская область

россия

павел федоров

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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Ребенок 2011 года рождения погиб в результате удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. В понедельник пресс-служба СУСК России по региону сообщила о гибели людей после удара молнии на пляже водоема в Алексинском районе. Глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров в разговоре с РИА Новости уточнил, что трагедия произошла в парк-отеле "Шахтер", в результате происшествия погибли трое человек, еще четверо пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Организована процессуальная проверка. "Прокуратура Тульской области в связи с гибелью сегодня на реке Оке в парк-отеле "Шахтер" троих граждан, среди которых ребенок 2011 года рождения, организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водном объекте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250714/tula-2029044134.html

алексинский район

тульская область

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происшествия, алексинский район, тульская область, россия, павел федоров