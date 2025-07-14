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В Тульской области при ударе молнии погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2025
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16:03 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/rebenok-2029045024.html
В Тульской области при ударе молнии погиб ребенок
В Тульской области при ударе молнии погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2025
В Тульской области при ударе молнии погиб ребенок
Ребенок 2011 года рождения погиб в результате удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:03:00+03:00
2025-07-14T16:03:00+03:00
происшествия
алексинский район
тульская область
россия
павел федоров
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Ребенок 2011 года рождения погиб в результате удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале. В понедельник пресс-служба СУСК России по региону сообщила о гибели людей после удара молнии на пляже водоема в Алексинском районе. Глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров в разговоре с РИА Новости уточнил, что трагедия произошла в парк-отеле "Шахтер", в результате происшествия погибли трое человек, еще четверо пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Организована процессуальная проверка. "Прокуратура Тульской области в связи с гибелью сегодня на реке Оке в парк-отеле "Шахтер" троих граждан, среди которых ребенок 2011 года рождения, организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водном объекте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250714/tula-2029044134.html
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происшествия, алексинский район, тульская область, россия, павел федоров
Происшествия, Алексинский район, Тульская область, Россия, Павел Федоров
В Тульской области при ударе молнии погиб ребенок

На пляже в Тульской области от удара молнии погиб ребенок 2011 года рождения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Ребенок 2011 года рождения погиб в результате удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
В понедельник пресс-служба СУСК России по региону сообщила о гибели людей после удара молнии на пляже водоема в Алексинском районе. Глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров в разговоре с РИА Новости уточнил, что трагедия произошла в парк-отеле "Шахтер", в результате происшествия погибли трое человек, еще четверо пострадали. Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Организована процессуальная проверка.
"Прокуратура Тульской области в связи с гибелью сегодня на реке Оке в парк-отеле "Шахтер" троих граждан, среди которых ребенок 2011 года рождения, организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водном объекте", - говорится в сообщении.
Автомобили скорой помощи на месте удара молнии на пляже в Тульской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Источник рассказал о состоянии пострадавших при ударе молнии под Тулой
Вчера, 15:59
 
ПроисшествияАлексинский районТульская областьРоссияПавел Федоров
 
 
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