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Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 14.07.2025
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10:47 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/razvitie-2028963573.html
Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 14.07.2025
Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока
Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:47:00+03:00
2025-07-14T10:47:00+03:00
экономика
россия
улан-удэ
благовещенск
михаил мишустин
дальний восток
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Направим на текущий и ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности – свыше 2,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что эти средства позволят реализовать важнейшие мероприятия мастер-плана города Улан-Удэ, провести реконструкцию коммунальных объектов Благовещенска, модернизировать инфраструктуру территорий опережающего развития в Бурятии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Кроме того, будут присоединены к инженерным сетям объекты жилищного строительства в рамках программы "Дальневосточный квартал" в Забайкалье.
https://ria.ru/20250222/pravitelstvo-2000967098.html
россия
улан-удэ
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дальний восток
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экономика, россия, улан-удэ, благовещенск, михаил мишустин, дальний восток
Экономика, Россия, Улан-Удэ, Благовещенск, Михаил Мишустин, Дальний Восток
Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

Мишустин: на развитие центров экономического роста в ДФО направят 2,5 млрд руб

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Направим на текущий и ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности – свыше 2,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что эти средства позволят реализовать важнейшие мероприятия мастер-плана города Улан-Удэ, провести реконструкцию коммунальных объектов Благовещенска, модернизировать инфраструктуру территорий опережающего развития в Бурятии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Кроме того, будут присоединены к инженерным сетям объекты жилищного строительства в рамках программы "Дальневосточный квартал" в Забайкалье.
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Правительство увеличило финансирование инфраструктуры на Дальнем Востоке
22 февраля, 10:29
 
ЭкономикаРоссияУлан-УдэБлаговещенскМихаил МишустинДальний Восток
 
 
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