https://ria.ru/20250714/razvitie-2028963573.html

Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 14.07.2025

Правительство направит 2,5 миллиарда рублей на развитие Дальнего Востока

Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:47:00+03:00

2025-07-14T10:47:00+03:00

2025-07-14T10:47:00+03:00

экономика

россия

улан-удэ

благовещенск

михаил мишустин

дальний восток

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство России направит более 2,5 миллиарда рублей на развитие центров экономического роста в дальневосточных регионах до 2027 года включительно, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин. "Направим на текущий и ближайшие два года бюджетные ресурсы, которые позволят поддержать такие центры в Дальневосточном федеральном округе, в общей сложности – свыше 2,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. Он отметил, что эти средства позволят реализовать важнейшие мероприятия мастер-плана города Улан-Удэ, провести реконструкцию коммунальных объектов Благовещенска, модернизировать инфраструктуру территорий опережающего развития в Бурятии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Кроме того, будут присоединены к инженерным сетям объекты жилищного строительства в рамках программы "Дальневосточный квартал" в Забайкалье.

https://ria.ru/20250222/pravitelstvo-2000967098.html

россия

улан-удэ

благовещенск

дальний восток

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экономика, россия, улан-удэ, благовещенск, михаил мишустин, дальний восток