https://ria.ru/20250714/pvo-2028937096.html

ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией

ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 14.07.2025

ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией

Вооруженные силы ночью сбили 11 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:08:00+03:00

2025-07-14T08:08:00+03:00

2025-07-14T08:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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орловская область

республика крым

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 11 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 7:00 мск 14 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

орловская область

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безопасность, россия, орловская область, республика крым, вооруженные силы украины