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ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:08 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/pvo-2028937096.html
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 14.07.2025
ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией
Вооруженные силы ночью сбили 11 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:08:00+03:00
2025-07-14T08:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
орловская область
республика крым
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 11 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 7:00 мск 14 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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россия
орловская область
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безопасность, россия, орловская область, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Орловская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины

ПВО за ночь уничтожила 11 украинских беспилотников над Россией

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Вооруженные силы ночью сбили 11 дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи в период с 20:30 мск 13 июля текущего года до 7:00 мск 14 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы ликвидировали:
  • шесть БПЛА — над Орловской областью;
  • два — над Брянской;
  • по одному — над Курской, Крымом и Черным морем.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияОрловская областьРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
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