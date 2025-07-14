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Путин оценил результаты ранней профориентации - РИА Новости, 14.07.2025
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15:04 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/putin-2029027291.html
Путин оценил результаты ранней профориентации
Путин оценил результаты ранней профориентации - РИА Новости, 14.07.2025
Путин оценил результаты ранней профориентации
Определенные результаты ранней профориентации уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям, заявил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:04:00+03:00
2025-07-14T15:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Определенные результаты ранней профориентации уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства провел в понедельник совещание по социальным вопросам, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков. "Что касается ранней профориентации, это вопрос, который постоянно в поле нашего зрения тоже находится, и определенные результаты уже есть. Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем именно рабочим профессиям, растет, и прием в эти учебные заведения растет. Так что в целом, я думаю, мы на правильном пути, что называется", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250105/proforientatsiya-1992562067.html
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общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко
Общество, Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко
Путин оценил результаты ранней профориентации

Путин заявил, что молодые люди стремятся посвятить себя рабочим профессиям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Определенные результаты ранней профориентации уже есть, растет количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем рабочим профессиям, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства провел в понедельник совещание по социальным вопросам, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
"Что касается ранней профориентации, это вопрос, который постоянно в поле нашего зрения тоже находится, и определенные результаты уже есть. Количество молодых людей, которые стремятся посвятить себя в будущем именно рабочим профессиям, растет, и прием в эти учебные заведения растет. Так что в целом, я думаю, мы на правильном пути, что называется", - сказал Путин.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинТатьяна ГоликоваМихаил Мурашко
 
 
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