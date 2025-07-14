https://ria.ru/20250714/putin-2029026493.html
Путин отметил быстрое развитие цифровизации в здравоохранении
Путин отметил быстрое развитие цифровизации в здравоохранении - РИА Новости, 14.07.2025
Путин отметил быстрое развитие цифровизации в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам указал на достаточно быстрое развитие цифровизации в здравоохранении России. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:02:00+03:00
2025-07-14T15:02:00+03:00
2025-07-14T15:02:00+03:00
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владимир путин
татьяна голикова
михаил мурашко
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на очном совещании по социальным вопросам указал на достаточно быстрое развитие цифровизации в здравоохранении России. "Достаточно быстро развивается цифровизация в здравоохранении, 900 миллионов документов медицинских можно уже получить в электронном виде", - сказал президент. Владимир Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
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россия, владимир путин, татьяна голикова, михаил мурашко, общество, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко, Общество, Здоровье - Общество
Путин отметил быстрое развитие цифровизации в здравоохранении
Путин: цифровизация в здравоохранении развивается достаточно быстро