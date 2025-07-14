Водные пути России: как развиваются речные и морские магистрали
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск
Атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" в Кольском заливе во время движения к порту приписки в Мурманск
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Роль водного транспорта в экономике России сложно недооценить, и сегодня он активно развивается. В морских портах внедряются новые высокотехнологичные мощности, обновляются внутренние водные пути и крупнейшие гидроузлы. На российских верфях спускаются на воду новые грузовые и пассажирские суда, а также строится аварийно-спасательный и ледокольный флот, что способствует возрождению арктического судоходства.
Подробнее о том, как идет работа на каждом звене цепи – от модернизации гидроузлов и портовой инфраструктуры до подготовки кадров, а также что вдохновляет морских специалистов помимо романтики, читайте в материале РИА Новости.
Бесшовная система
По национальному проекту "Эффективная транспортная система" формируется бесшовная структура, благодаря которой повышается комфорт передвижения пассажиров, а также скорость и объем перемещения грузов по стране.
"Есть несколько аргументов за то, чтобы развивать внутренний водный транспорт. Первое – безальтернативность для значительных территорий, то есть кроме водного транспорта достаточно дорого и долго доставлять туда необходимые грузы для жизнедеятельности", – отметила в беседе с РИА Новости доктор экономических наук, директор Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова.
© Фото : ФКУ "Ространсмодернизация"Городецкий гидроузел
© Фото : ФКУ "Ространсмодернизация"
Городецкий гидроузел
Во-вторых, внутренние водные пути – это естественная транспортная артерия, которая обеспечивает связь территорий РФ, но в то же время не занимает пространство человека, в отличие от автодорог или железнодорожных путей.
"Внутренние водные пути многофункциональны, то есть они используются не только для судоходства, но и для других целей. Это водопользование, водообеспечение, отдых и рыболовство, производство электроэнергии и так далее", – сказала эксперт.
Она добавила, что водные артерии максимально влияют на развитие экономики.
Устранение "узких мест"
Мобильность граждан, которые используют внутренний водный транспорт, растет. В прошлом году путешествие по рекам совершили более 12,1 миллиона человек, что на 1,5 миллиона больше, чем в 2023 году.
Развитию речной навигации способствуют модернизация гидротехнических сооружений и дноуглубление рек по национальному проекту "Эффективная транспортная система".
"Основная цель – это устранение узких мест. Самое главное, чтобы у нас по Единой глубоководной системе была обеспечена гарантированная глубина судового хода, чтобы могли проходить суда, которые перевозят пассажиров и грузы, и не терять их экономическую эффективность", – пояснила РИА Новости Кулакова.
Так, на Городецком гидроузле в Нижегородской области суда пока проходят через один шлюз, а на втором идет дноуглубление. Реконструкция шлюзов обеспечит глубину в четыре метра для судоходства между Нижним Новгородом и Городцом. Реконструкция гидроузла ликвидирует "узкие места" на Волге, что будет способствовать увеличению объемов грузовых речных перевозок. Также улучшится доступность городов средней Волги для туристов из Москвы и Санкт-Петербурга и в обратную сторону.
Идет строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области, сооружение судоходного шлюза планируется завершить к концу 2025 года.
© Фото : ФКУ "Ространсмодернизация"Строительство Багаевского гидроузла
© Фото : ФКУ "Ространсмодернизация"
Строительство Багаевского гидроузла
Кроме того, в прошлом году на базе речных портов началось создание транспортно-перегрузочных комплексов. Например, в Татарстане запустили Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр, из которого можно попасть в три морских бассейна: Каспийский, Черноморский и Балтийский.
Развитие морских портов
Большое внимание уделяется и развитию морских портов. Для этого строятся и модернизируются объекты инфраструктуры – причалы и терминалы. Так, в прошлом году был введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс Международного морского терминала в Пионерском Калининградской области. Теперь его портовая инфраструктура может параллельно принимать два крупнотоннажных парома. На данный момент терминал принимает паромы из Санкт-Петербурга и Усть-Луги.
© Фото : ФГБУ "СИЦ Минтранса России"Дноуглубительные работы в порту Усть-Луга
© Фото : ФГБУ "СИЦ Минтранса России"
Дноуглубительные работы в порту Усть-Луга
В морском порту Усть-Луга также обновляют инфраструктуру: идет реконструкция морского терминала "Ультрамар". Недавно ввели в эксплуатацию акваторию причала № 1б. Для этого дно углубили до 17 метров: работа велась на территории более пяти гектаров, со дна подняли почти 290 тысяч кубометров грунта.
Теперь к причалу смогут подходить суда с осадкой около 15 метров. В итоге мощность "Ультрамара" вырастет с 29,5 до 44,5 миллиона тонн в год.
Покорение льдов
Кратчайшим водным маршрутом между европейской частью России и Дальним Востоком является Северный морской путь (СМП). Его протяженность от Карских Ворот до мыса Дежнева – около 5,6 тысячи километров.
Развитие маршрута происходит по нацпроекту за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов, аварийно-спасательного флота и модернизации инфраструктуры.
Современные атомные ледоколы проекта 22220 могут одинаково эффективно работать в устьях сибирских рек и на трассах СМП. Такой ледокол способен проводить в Арктике танкеры водоизмещением свыше 100 тысяч тонн и покорять льды толщиной до трех метров. Сейчас на СМП задействовано 4 таких ледокола.
Водные кадры
Работники морского и речного флота отметили профессиональный праздник 6 июля. Кадры в морском и речном транспорте играют ключевую роль для безопасности, эффективности и устойчивости этих отраслей. Их готовят в отраслевых учебных заведениях Росморречфлота.
"Это наш флот, порты, судоремонтные и судостроительные предприятия, а также научно-исследовательские институты. В среднем в год в наших учебных заведениях обучается около 55 тысяч человек, из которых более 35 тысяч – за счет средств федерального бюджета", – отметил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко.
Выпускница Государственного университета морского и речного флота (ГУМРФ) имени адмирала С.О. Макарова Вера Дубовицкая в 2023 году пришла в Мурманский филиал ФГУП "Росморпорт" и сейчас работает третьим помощником капитана линейного дизель-электрического ледокола "Красин" на Северном морском пути. В сезоне навигации 2024-2025 ледокол прошел 15 960 морских миль (29 557,92 км) и осуществил проводку 42 судов.
© Фото : Федеральное агентство морского и речного транспортаВера Дубовицкая, 3-й помощник капитана линейного дизель-электрического ледокола "Красин"
© Фото : Федеральное агентство морского и речного транспорта
Вера Дубовицкая, 3-й помощник капитана линейного дизель-электрического ледокола "Красин"
"В работе сначала вдохновляет романтика. Это закаты, восходы, солнечное гало, интересные ледовые ситуации, северное сияние. Но это все второстепенно. Первостепенна – сама работа. Наверное, я бы не смогла работать на линейных судах, таких как газовозы, танкера, грузовики. Все-таки здесь ледокольная работа, она креативнее. Мы ищем дорогу, мы ее выбираем", - поделилась молодой специалист.
По ее словам, именно интерес вдохновляет двигаться дальше в профессии, ведь ни одна навигация не похожа на предыдущую.