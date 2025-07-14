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Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними - РИА Новости, 14.07.2025
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17:22 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/prokurory-2029070984.html
Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними
Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними - РИА Новости, 14.07.2025
Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними
Прокуроры в 2025 году проведут масштабные проверки в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщила... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:22:00+03:00
2025-07-14T17:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Прокуроры в 2025 году проведут масштабные проверки в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ Ольга Каткова. "В текущем году масштабные проверки будут проведены во всех субъектах системы профилактики. Будем оценивать работу каждого учреждения в отдельности. Особое внимание будет уделяться вопросам вовлечения детей в совершение правонарушений и преступлений с использованием сети интернет. Итоги этой большой работы запланированы к обсуждению на межведомственном совещании в конце этого года в Генеральной прокуратуре с приглашением всех заинтересованных федеральных ведомств", - сказала Каткова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: "Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: роль государственных органов и общественных объединений".
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общество, россия, генеральная прокуратура рф
Общество, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними

Каткова: прокуроры проверят работающие с несовершеннолетними учреждения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Прокуроры в 2025 году проведут масштабные проверки в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ Ольга Каткова.
"В текущем году масштабные проверки будут проведены во всех субъектах системы профилактики. Будем оценивать работу каждого учреждения в отдельности. Особое внимание будет уделяться вопросам вовлечения детей в совершение правонарушений и преступлений с использованием сети интернет. Итоги этой большой работы запланированы к обсуждению на межведомственном совещании в конце этого года в Генеральной прокуратуре с приглашением всех заинтересованных федеральных ведомств", - сказала Каткова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: "Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: роль государственных органов и общественных объединений".
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