https://ria.ru/20250714/prokurory-2029070984.html

Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними

Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними - РИА Новости, 14.07.2025

Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними

Прокуроры в 2025 году проведут масштабные проверки в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщила... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:22:00+03:00

2025-07-14T17:22:00+03:00

2025-07-14T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Прокуроры в 2025 году проведут масштабные проверки в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ Ольга Каткова. "В текущем году масштабные проверки будут проведены во всех субъектах системы профилактики. Будем оценивать работу каждого учреждения в отдельности. Особое внимание будет уделяться вопросам вовлечения детей в совершение правонарушений и преступлений с использованием сети интернет. Итоги этой большой работы запланированы к обсуждению на межведомственном совещании в конце этого года в Генеральной прокуратуре с приглашением всех заинтересованных федеральных ведомств", - сказала Каткова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: "Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: роль государственных органов и общественных объединений".

https://ria.ru/20250319/putin-2005977750.html

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общество, россия, генеральная прокуратура рф