В Благовещенске прокуратура проверит пляж, где утонуло уже пять человек
Прокуратура проверит пляж "Серебряная миля" в Благовещенске после смерти 5 людей
© Фото : Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)/Telegra,Место происшествия, где молодой человек утонул в районе пляжа "Серебряная Миля"
Место происшествия, где молодой человек утонул в районе пляжа "Серебряная Миля"
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июл – РИА Новости. Прокуратура Приамурья начала проверку в связи с гибелью уже пяти человек на территории первого официального пляжа "Серебряная миля" в Благовещенске на реке Амур, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В связи с участившимися случаями гибели людей на водоеме в районе "Серебряной мили" прокуратура области организовала проверку. В ходе проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления, а также правоохранительных органов при обеспечении безопасного пребывания граждан на данном объекте", - сообщила старший помощник прокурора Амурской области по взаимодействию со СМИ Валентина Бескодарова.
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При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
В Благовещенске не было мест для купания в Амуре из-за особенностей течения и рельефа. Власти города решили оборудовать на благоустроенной территории первый официальный пляж. Его открыли 19 мая. Пляж на "Серебряной миле" имеет длину около 500 метров и оборудован безопасными спусками в воду, на территории есть шезлонги, дежурят спасатели и работает система оповещения. Дно реки очистили и установили буи, берегоукрепление и реконструкцию проводило АО "Асфальт" с ноября 2020 года. По данным прокуратуры, с момента открытия пляжа здесь погибли уже пять человек.
МЧС региона сообщало, что "после четырех трагических случаев на недавно открывшемся пляже увеличено количество спасателей для наблюдения за безопасностью людей во время отдыха у воды на этой территории". Всего, по данным регионального главка МЧС, с 1 июня в Приамурье утонули 15 человек, из них один ребенок