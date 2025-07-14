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Пункты проката предметов для новорожденных открылись в Смоленской области - РИА Новости, 14.07.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
15:07 14.07.2025 (обновлено: 15:08 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/prokat-2029028140.html
Пункты проката предметов для новорожденных открылись в Смоленской области
Пункты проката предметов для новорожденных открылись в Смоленской области - РИА Новости, 14.07.2025
Пункты проката предметов для новорожденных открылись в Смоленской области
В Смоленской области открываются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных в рамках нацпроекта "Семья", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:07:00+03:00
2025-07-14T15:08:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленск
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Смоленской области открываются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных в рамках нацпроекта "Семья", сообщает пресс-служба правительства области. Данная инициатива направлена на оказание дополнительной адресной помощи семьям региона, обеспечивая им доступ к предметам ухода за ребенком на временной основе. В областном центре основной пункт проката расположен на базе Комплексного центра социального обслуживания населения по адресу: город Смоленск, улица Пригородная, дом 4. Родители смогут взять во временное пользование необходимые для развития ребенка предметы такие, как детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла и другие средства по уходу за детьми раннего возраста. Право на получение предметов первой необходимости имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет, в которых хотя бы один из членов является гражданином Российской Федерации и зарегистрирован на территории Смоленской области. Также их могут получить молодые семьи, возраст каждого из супругов (либо родителя в неполной семье) не превышает 35 лет включительно, воспитывающие ребенка или детей; семьи с единственным родителем (усыновителем); многодетные семьи; семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид; семьи, в которых воспитываются дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей; семьи участников специальной военной операции. Забота о благополучии семей и детей является одним из ключевых приоритетов региональной политики. На сегодняшний день в Смоленской области действует более 40 различных мер социальной поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни семей. "Мы стремимся, чтобы каждая смоленская семья, особенно в такой ответственный период, как рождение и первые годы жизни ребенка, чувствовала реальную заботу и поддержку государства. Предоставляя доступ к необходимым вещам, мы облегчаем финансовую нагрузку на родителей и помогаем обеспечить комфортное и безопасное развитие малышей", – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба. Помимо Смоленска, услуги пунктов проката уже доступны в Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Починковском, Руднянском и Ярцевском муниципальных округах. Планируется, что до 1 августа текущего года пункты проката детских предметов начнут функционировать во всех муниципальных образованиях региона, обеспечивая максимальную доступность данной востребованной услуги для всех нуждающихся семей Смоленщины. С условиями предоставления меры поддержки, адресами пунктов проката можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации.
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василий анохин, смоленск
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленск
Пункты проката предметов для новорожденных открылись в Смоленской области

Пункты проката предметов для новорожденных открылись на Смоленщине по нацпроекту

© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской областиПункты проката предметов для новорожденных открылись в Смоленской области
Пункты проката предметов для новорожденных открылись в Смоленской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Смоленской области
Пункты проката предметов для новорожденных открылись в Смоленской области
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Смоленской области открываются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных в рамках нацпроекта "Семья", сообщает пресс-служба правительства области.
Данная инициатива направлена на оказание дополнительной адресной помощи семьям региона, обеспечивая им доступ к предметам ухода за ребенком на временной основе. В областном центре основной пункт проката расположен на базе Комплексного центра социального обслуживания населения по адресу: город Смоленск, улица Пригородная, дом 4.
Родители смогут взять во временное пользование необходимые для развития ребенка предметы такие, как детские кроватки, коляски, стульчики для кормления, автокресла и другие средства по уходу за детьми раннего возраста.
Право на получение предметов первой необходимости имеют семьи с детьми в возрасте до трех лет, в которых хотя бы один из членов является гражданином Российской Федерации и зарегистрирован на территории Смоленской области.
Также их могут получить молодые семьи, возраст каждого из супругов (либо родителя в неполной семье) не превышает 35 лет включительно, воспитывающие ребенка или детей; семьи с единственным родителем (усыновителем); многодетные семьи; семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид; семьи, в которых воспитываются дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей; семьи участников специальной военной операции.
Забота о благополучии семей и детей является одним из ключевых приоритетов региональной политики. На сегодняшний день в Смоленской области действует более 40 различных мер социальной поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни семей.
"Мы стремимся, чтобы каждая смоленская семья, особенно в такой ответственный период, как рождение и первые годы жизни ребенка, чувствовала реальную заботу и поддержку государства. Предоставляя доступ к необходимым вещам, мы облегчаем финансовую нагрузку на родителей и помогаем обеспечить комфортное и безопасное развитие малышей", – подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Помимо Смоленска, услуги пунктов проката уже доступны в Дорогобужском, Ельнинском, Кардымовском, Починковском, Руднянском и Ярцевском муниципальных округах. Планируется, что до 1 августа текущего года пункты проката детских предметов начнут функционировать во всех муниципальных образованиях региона, обеспечивая максимальную доступность данной востребованной услуги для всех нуждающихся семей Смоленщины.
С условиями предоставления меры поддержки, адресами пунктов проката можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информации.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
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