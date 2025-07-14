https://ria.ru/20250714/proekt-2029098699.html

Петербург и Белоруссия создадут общий проект по борьбе с онкозаболеваниями

Петербург и Белоруссия создадут общий проект по борьбе с онкозаболеваниями - РИА Новости, 14.07.2025

Петербург и Белоруссия создадут общий проект по борьбе с онкозаболеваниями

Санкт-Петербург и Белоруссия планируют запустить новый проект по созданию современных методов диагностики и терапии онкологических заболеваний, сообщила... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:54:00+03:00

2025-07-14T18:54:00+03:00

2025-07-14T18:54:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Санкт-Петербург и Белоруссия планируют запустить новый проект по созданию современных методов диагностики и терапии онкологических заболеваний, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочую встречу с председателем совета республики национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. Встреча состоялась в понедельник в рамках визита официальной делегации Санкт-Петербурга в Белоруссию. Отмечается, что губернатор проинформировал Кочанову о реализации совместных проектов в сферах культурного обмена, поставок продовольственных товаров, сотрудничества в здравоохранении, кооперации в науке и промышленности. "В ходе нынешнего визита профильные специалисты Петербургского онкоцентра совместно Институтом биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси обсудят возможность запуска в рамках программ Союзного государства нового проекта. Он направлен на создание современных методов диагностики и терапии онкологических заболеваний. Уверен, эта инициатива поможет нам общими усилиями добиться прорывных результатов в борьбе с одним из главных современных недугов", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что губернатор поблагодарил главу совета за ее неизменное внимание к Петербургу и активное участие в развитии петербургско-белорусского сотрудничества. По словам Кочановой, в Белоруссии искренне рады тому, что в Минске проходят дни Санкт-Петербурга. "Мы рады тому, как развиваются наши белорусско-российские связи. Их залогом служат стратегические, партнерские, добрые, дружеские и братские отношения, которые есть между нашими президентами", - отметила она. "Уже более 30 лет Петербург и Беларусь связывают по-настоящему близкие, братские отношения. Спасибо Вам за участие в проводимых на берегах Невы международных форумах, в наших мероприятиях экологической повестки и за реализацию договоренностей, достигнутых на переговорах официальных делегаций", - сказал Беглов. Он напомнил, что две недели назад, в День независимости Белоруссии, по поручению президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Северной столице России было открыто новое здание белорусского генерального консульства. Губернатор выразил уверенность, что расширение возможностей дипломатического представительства Белоруссии в Петербурге будет способствовать углублению двусторонних связей в рамках Союзного государства. Стороны также отметили расширение совместной работы по патриотическому воспитанию и сохранению исторической памяти. В Петербурге сегодня обучаются почти 2,5 тысячи студентов из Белоруссии. Праздник "Алые паруса"-2025 посетили более 50 выпускников из Минска, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилёвской областей, ставшие победителями проекта Совфеда РФ и совета республики национального собрания Белоруссии "Поезд памяти". Всего на него было подано более 9 тысяч заявок.

https://ria.ru/20250709/minsk-2028236163.html

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белоруссия, санкт-петербург, александр беглов