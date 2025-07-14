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В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 14.07.2025
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10:49 14.07.2025 (обновлено: 16:05 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/prigovor-2028964264.html
В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику по делу о двойном убийстве
В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику по делу о двойном убийстве - РИА Новости, 14.07.2025
В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику по делу о двойном убийстве
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 годам воспитательной колонии школьника, который зарезал свою подругу и ее мать, сообщила... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:49:00+03:00
2025-07-14T16:05:00+03:00
россия
екатеринбург
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 годам воспитательной колонии школьника, который зарезал свою подругу и ее мать, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело, в качестве подозреваемого был задержан 16-летний подросток, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранители выяснили, что подросток зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших – шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы та не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты, с которых со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей. По данным прокуратуры, подросток расправился со своей девушкой из-за неприязни и ревности. Он нанес подруге девять ударов хозяйственным ножом, а ее матери – не менее 15 ударов. Школьник обвиняется в убийстве двух человек, жестоком обращении с животным и краже, а его знакомый – только в краже. В минувшую пятницу гособвинение запросило для соучастника подростка по эпизоду кражи – два года условно, а для основного фигуранта дела о двойном убийстве – девять лет 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Это практически максимальный срок, согласно Уголовному кодексу РФ, подросткам старше 16 лет, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление. Наказание назначается на срок не более десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. "Суд назначил юноше, 2007 года рождения, наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а юноше, 2005 года рождения, – наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 лет условно с испытательным сроком два года", – говорится в сообщении надзорного ведомства.Кроме того, обвиняемый по делу о двойном убийстве должен будет выплатить 4 миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибших. "Суд постановил освободить юношу, 2007 года рождения, от отбытия наказания по статье 158 УК РФ (кража – ред.) и по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным – ред.) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", – рассказали также в пресс-службе. В октябре 2024 года старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга уточнял журналистам, что экспертиза в отношении главного фигуранта показала, что тот был вменяем. Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в ноябре 2023 года сообщал, что молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство.Школьник, зарезавший свою подругу и ее мать, при убийстве сломал нож, следует из опубликованных региональным управлением СК РФ снимков вещдоков. Судя по фото, лезвие кухонного ножа отломилось от рукоятки.
https://ria.ru/20250713/podrostok-2028862945.html
https://ria.ru/20250707/ubiystvo-2027656490.html
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россия, екатеринбург, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Екатеринбург, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Екатеринбурге вынесли приговор школьнику по делу о двойном убийстве

В Екатеринбурге школьника приговорили к 9,5 года по делу о двойном убийстве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 годам воспитательной колонии школьника, который зарезал свою подругу и ее мать, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело, в качестве подозреваемого был задержан 16-летний подросток, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранители выяснили, что подросток зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших – шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы та не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты, с которых со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей.
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По данным прокуратуры, подросток расправился со своей девушкой из-за неприязни и ревности. Он нанес подруге девять ударов хозяйственным ножом, а ее матери – не менее 15 ударов. Школьник обвиняется в убийстве двух человек, жестоком обращении с животным и краже, а его знакомый – только в краже.
В минувшую пятницу гособвинение запросило для соучастника подростка по эпизоду кражи – два года условно, а для основного фигуранта дела о двойном убийстве – девять лет 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии. Это практически максимальный срок, согласно Уголовному кодексу РФ, подросткам старше 16 лет, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление. Наказание назначается на срок не более десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.
"Суд назначил юноше, 2007 года рождения, наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а юноше, 2005 года рождения, – наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 лет условно с испытательным сроком два года", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Кроме того, обвиняемый по делу о двойном убийстве должен будет выплатить 4 миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибших.
"Суд постановил освободить юношу, 2007 года рождения, от отбытия наказания по статье 158 УК РФ (кража – ред.) и по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животным – ред.) в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", – рассказали также в пресс-службе.
В октябре 2024 года старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга уточнял журналистам, что экспертиза в отношении главного фигуранта показала, что тот был вменяем. Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в ноябре 2023 года сообщал, что молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство.
Школьник, зарезавший свою подругу и ее мать, при убийстве сломал нож, следует из опубликованных региональным управлением СК РФ снимков вещдоков. Судя по фото, лезвие кухонного ножа отломилось от рукоятки.
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