https://ria.ru/20250714/pravitelstvo-2028961281.html

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионам

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионам - РИА Новости, 14.07.2025

Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионам

Правительство РФ спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 43 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:34:00+03:00

2025-07-14T10:34:00+03:00

2025-07-14T10:34:00+03:00

экономика

россия

республика алтай

республика бурятия

михаил мишустин

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 43 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что по поручению президента в феврале были приняты новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов, теперь по ним можно списать две трети, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. "Сегодня спишем такие займы 25 российским субъектам почти на 43 миллиарда рублей. Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере", - сказал Мишустин. Как сообщили в правительстве, задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Туве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области. Кроме того, председатель правительства отметил, что представители ДФО и Арктической зоны смогут направить финансы на выполнение мастер-планов городов, а регионы с низкой бюджетной обеспеченностью – на реализацию национальных проектов и мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.

https://ria.ru/20250616/mishustin-2023147819.html

https://ria.ru/20250412/mishustin-2010860695.html

россия

республика алтай

республика бурятия

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экономика, россия, республика алтай, республика бурятия, михаил мишустин