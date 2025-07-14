https://ria.ru/20250714/pravitelstvo-2028961281.html
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионам
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионам - РИА Новости, 14.07.2025
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионам
Правительство РФ спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 43 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:34:00+03:00
2025-07-14T10:34:00+03:00
2025-07-14T10:34:00+03:00
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михаил мишустин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Правительство РФ спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на сумму около 43 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании с вице-премьерами глава кабмина отметил, что по поручению президента в феврале были приняты новые правила для списания задолженности по бюджетным кредитам регионов, теперь по ним можно списать две трети, если высвобождаемые ресурсы пойдут на инвестиции и инфраструктурные проекты. "Сегодня спишем такие займы 25 российским субъектам почти на 43 миллиарда рублей. Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере", - сказал Мишустин. Как сообщили в правительстве, задолженность будет списана Республике Алтай, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Туве, Забайкальскому, Пермскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области. Кроме того, председатель правительства отметил, что представители ДФО и Арктической зоны смогут направить финансы на выполнение мастер-планов городов, а регионы с низкой бюджетной обеспеченностью – на реализацию национальных проектов и мероприятия, связанные с проведением специальной военной операции.
https://ria.ru/20250616/mishustin-2023147819.html
https://ria.ru/20250412/mishustin-2010860695.html
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экономика, россия, республика алтай, республика бурятия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Республика Алтай, Республика Бурятия, Михаил Мишустин
Правительство спишет долги по бюджетным кредитам 25 регионам
Правительство спишет долги 25 регионов по бюджетным кредитам на 43 млрд рублей