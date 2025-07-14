https://ria.ru/20250714/pravitelstvo--2028955955.html

Правительство утвердило меры помощи туроператорам в сфере выездного туризма

Правительство утвердило меры помощи туроператорам в сфере выездного туризма - РИА Новости, 14.07.2025

Правительство утвердило меры помощи туроператорам в сфере выездного туризма

В России утвердили меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:08:00+03:00

2025-07-14T10:08:00+03:00

2025-07-14T10:35:00+03:00

туризм

ближний восток

россия

правительство рф

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В России утвердили меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма, сообщила пресс-служба правительства. "В 2025 году для туроператоров в сфере выездного туризма будет уменьшен размер отчислений в фонд персональной ответственности и продлен срок их уплаты. Согласно подписанному распоряжению, размер таких взносов снижен с 1% до 0,75% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2024-й", — говорится в релизе.Также правительство перенесло срок их уплаты — с 15 июля и 15 октября этого года на 15 января 2026-го.В пресс-службе отметили, что это решение направлено на поддержку туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке.Средства в том числе направят на возврат денег туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения, добавили в правительстве.

https://ria.ru/20250710/chernyshenko-2028387641.html

https://ria.ru/20250611/gd-2022247500.html

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ближний восток, россия, правительство рф