Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 14.07.2025 (обновлено: 11:47 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/pozhar--2028940317.html
В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве
В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве - РИА Новости, 14.07.2025
В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве
Пожарные локализовали возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области, площадь пожара с вечера воскресенья возросла до 67,5 гектара, сообщил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:40:00+03:00
2025-07-14T11:47:00+03:00
ростовская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972599_0:82:1081:690_1920x0_80_0_0_ce788d16d293f5ecf534da4f60d833e2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области, площадь пожара с вечера воскресенья возросла до 67,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Пожар в Мартыновском участковом лесничестве произошел в воскресенье вечером на 30 гектарах. Позже площадь пожара выросла до 50 гектаров. "В 5.30 пожар локализован на площади 67,5 гектара (низовой - 51,5 гектара, верховой - 16 гектаров)", - сказал представитель ведомства. Для тушения пожара привлечены 150 человек и 68 единиц техники.
https://ria.ru/20250714/pozhar--2028937302.html
https://ria.ru/20250712/pozhar-2028788705.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028972599_166:0:1091:694_1920x0_80_0_0_17a16eeb3653a52b43306871b6dc02fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, происшествия
Ростовская область, Россия, Происшествия
В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве

Пожар в лесничестве в Ростовской области локализовали на 67,5 га

© МЧС Ростовской области/TelegramВозгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области. 14 июля 2025
Возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© МЧС Ростовской области/Telegram
Возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области. 14 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области, площадь пожара с вечера воскресенья возросла до 67,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Пожар в Мартыновском участковом лесничестве произошел в воскресенье вечером на 30 гектарах. Позже площадь пожара выросла до 50 гектаров.
Последствия природных пожаров - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Якутии вспыхнул лесной пожар вблизи села
Вчера, 08:10
"В 5.30 пожар локализован на площади 67,5 гектара (низовой - 51,5 гектара, верховой - 16 гектаров)", - сказал представитель ведомства.
Для тушения пожара привлечены 150 человек и 68 единиц техники.
Вертолет МЧС России во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Крыму тушат ландшафтный пожар на площади 21 гектар
12 июля, 18:18
 
Ростовская областьРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала