https://ria.ru/20250714/pozhar--2028940317.html

В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве

В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве - РИА Новости, 14.07.2025

В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве

Пожарные локализовали возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области, площадь пожара с вечера воскресенья возросла до 67,5 гектара, сообщил... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:40:00+03:00

2025-07-14T08:40:00+03:00

2025-07-14T11:47:00+03:00

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области, площадь пожара с вечера воскресенья возросла до 67,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Пожар в Мартыновском участковом лесничестве произошел в воскресенье вечером на 30 гектарах. Позже площадь пожара выросла до 50 гектаров. "В 5.30 пожар локализован на площади 67,5 гектара (низовой - 51,5 гектара, верховой - 16 гектаров)", - сказал представитель ведомства. Для тушения пожара привлечены 150 человек и 68 единиц техники.

https://ria.ru/20250714/pozhar--2028937302.html

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ростовская область, россия, происшествия