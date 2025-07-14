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В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве
В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве - РИА Новости, 14.07.2025
В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве
Пожарные локализовали возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области, площадь пожара с вечера воскресенья возросла до 67,5 гектара, сообщил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:40:00+03:00
2025-07-14T08:40:00+03:00
2025-07-14T11:47:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июл - РИА Новости. Пожарные локализовали возгорание в Мартыновском лесничестве Ростовской области, площадь пожара с вечера воскресенья возросла до 67,5 гектара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. Пожар в Мартыновском участковом лесничестве произошел в воскресенье вечером на 30 гектарах. Позже площадь пожара выросла до 50 гектаров. "В 5.30 пожар локализован на площади 67,5 гектара (низовой - 51,5 гектара, верховой - 16 гектаров)", - сказал представитель ведомства. Для тушения пожара привлечены 150 человек и 68 единиц техники.
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ростовская область, россия, происшествия
Ростовская область, Россия, Происшествия
В Ростовской области локализовали пожар в лесничестве
Пожар в лесничестве в Ростовской области локализовали на 67,5 га