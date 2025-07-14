https://ria.ru/20250714/posobie-2029017277.html

Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении

Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении - РИА Новости, 14.07.2025

Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении

Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:27:00+03:00

2025-07-14T14:27:00+03:00

2025-07-14T14:38:00+03:00

общество

россия

татьяна голикова

владимир путин

детские пособия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В понедельник президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам."Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей", - сказала Голикова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, детские пособия