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Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении
Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении - РИА Новости, 14.07.2025
Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении
Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:27:00+03:00
2025-07-14T14:27:00+03:00
2025-07-14T14:38:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
детские пособия
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В понедельник президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам."Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей", - сказала Голикова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, детские пособия
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Детские пособия
Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении
Голикова: пособие по беременности и родам на очном обучении составит 90 тыс руб