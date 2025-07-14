Рейтинг@Mail.ru
Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 14.07.2025 (обновлено: 14:38 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/posobie-2029017277.html
Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении
Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении - РИА Новости, 14.07.2025
Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении
Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:27:00+03:00
2025-07-14T14:38:00+03:00
общество
россия
татьяна голикова
владимир путин
детские пособия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005482634_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_a911d52779b34fbd30b0dd25999143ef.jpg
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.В понедельник президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам."Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20250623/vyplaty-1733163258.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005482634_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_839525ac343a6e3d777fcbf7bbd4bdc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин, детские пособия
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Детские пособия
Голикова рассказала о пособии по родам для студенток на очном обучении

Голикова: пособие по беременности и родам на очном обучении составит 90 тыс руб

© Getty Images / AnnaZhukДевушка с новорожденным ребенком
Девушка с новорожденным ребенком - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Getty Images / AnnaZhuk
Девушка с новорожденным ребенком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей с 1 сентября 2025 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
В понедельник президент России Владимир Путин проводит совещание по социальным вопросам.
"Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, 2-5 тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих 2-5 тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей", - сказала Голикова.
Женщина с детьми готовит салат - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Детские пособия в 2025 году: кто и сколько получает
23 июня, 20:59
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинДетские пособия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала