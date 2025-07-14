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Евросоюз подготовил США ответные пошлины, заявил глава МИД Италии

Евросоюз подготовил США ответные пошлины, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 14.07.2025

Евросоюз подготовил США ответные пошлины, заявил глава МИД Италии

ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:13:00+03:00

2025-07-14T14:13:00+03:00

2025-07-14T14:13:00+03:00

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РИМ, 14 июл - РИА Новости. ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Список европейских пошлин на сумму 21 миллиард евро уже готов, и к нему может быть добавлен второй. Я уверен, что прогресс будет. Пошлины вредят всем, начиная с США. Если фондовый рынок упадет, пенсии и сбережения американцев окажутся под угрозой", - заявил он в интервью газете Messaggero. По словам Таяни, ЕС и США могли бы достичь принципиального соглашения, как это сделала Великобритания, а затем в последующие месяцы начать технические переговоры по отдельным торговым категориям. "Наша долгосрочная цель - нулевые пошлины. Открытый рынок между Канадой, США, Мексикой и Европой", - сказал министр. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250713/pushkov-2028827330.html

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