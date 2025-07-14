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Евросоюз подготовил США ответные пошлины, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 14.07.2025
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14:13 14.07.2025
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Евросоюз подготовил США ответные пошлины, заявил глава МИД Италии
Евросоюз подготовил США ответные пошлины, заявил глава МИД Италии - РИА Новости, 14.07.2025
Евросоюз подготовил США ответные пошлины, заявил глава МИД Италии
ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:13:00+03:00
2025-07-14T14:13:00+03:00
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РИМ, 14 июл - РИА Новости. ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Список европейских пошлин на сумму 21 миллиард евро уже готов, и к нему может быть добавлен второй. Я уверен, что прогресс будет. Пошлины вредят всем, начиная с США. Если фондовый рынок упадет, пенсии и сбережения американцев окажутся под угрозой", - заявил он в интервью газете Messaggero. По словам Таяни, ЕС и США могли бы достичь принципиального соглашения, как это сделала Великобритания, а затем в последующие месяцы начать технические переговоры по отдельным торговым категориям. "Наша долгосрочная цель - нулевые пошлины. Открытый рынок между Канадой, США, Мексикой и Европой", - сказал министр. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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экономика, сша, великобритания, канада, антонио таяни, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, мид италии, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Великобритания, Канада, Антонио Таяни, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, МИД Италии, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт
Евросоюз подготовил США ответные пошлины, заявил глава МИД Италии

Таяни: ЕС подготовил список пошлин на товары из США на 21 миллиард евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 14 июл - РИА Новости. ЕС подготовил список пошлин на американские товары на общую стоимость 21 миллиард евро, если с США не будет достигнуто торговое соглашение, сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Список европейских пошлин на сумму 21 миллиард евро уже готов, и к нему может быть добавлен второй. Я уверен, что прогресс будет. Пошлины вредят всем, начиная с США. Если фондовый рынок упадет, пенсии и сбережения американцев окажутся под угрозой", - заявил он в интервью газете Messaggero.
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По словам Таяни, ЕС и США могли бы достичь принципиального соглашения, как это сделала Великобритания, а затем в последующие месяцы начать технические переговоры по отдельным торговым категориям.
"Наша долгосрочная цель - нулевые пошлины. Открытый рынок между Канадой, США, Мексикой и Европой", - сказал министр.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
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ЭкономикаСШАВеликобританияКанадаАнтонио ТаяниДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзМИД ИталииЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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