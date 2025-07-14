https://ria.ru/20250714/poshliny-2029000038.html

Министр внешней торговли Швеции считает, что от пошлин США проиграют все

Министр внешней торговли Швеции считает, что от пошлин США проиграют все - РИА Новости, 14.07.2025

Министр внешней торговли Швеции считает, что от пошлин США проиграют все

США, как и Евросоюз, окажутся в проигрыше после введения 30-процентных пошлин на европейские товары, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:02:00+03:00

2025-07-14T13:02:00+03:00

2025-07-14T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. США, как и Евросоюз, окажутся в проигрыше после введения 30-процентных пошлин на европейские товары, заявил шведский министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Беньямин Доуса. "Очевидно, это не то, что мы, европейцы, можем принять. Мы всегда пытались найти согласованное решение, которое устроило бы всех нас. Но Белый дом все равно выбирает этот путь. Это печально, мы все окажемся в проигрыше. Но самую высокую цену заплатят американские компании и потребители", - сказал он перед встречей Совета по иностранным делам в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Министр не исключает, что президент США Дональд Трамп втянет ЕС в торговую войну. "У нас есть значительные экономические возможности и инструменты для противодействия", - добавил он. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. В письме добавляется, что если ЕС захочет повысить свои пошлины на американские товары, то США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам на товары. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в выходные заявила, что ЕС продолжит переговоры с Вашингтоном, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

https://ria.ru/20250714/evrosoyuz-2028977499.html

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еврокомиссия, евросоюз, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, брюссель, швеция, сша, в мире