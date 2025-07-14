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Спикер нижегородского парламента Люлин призвал усиливать помощь бойцам СВО - РИА Новости, 14.07.2025
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Нижегородская область
 
20:38 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/pomosch-2029112148.html
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал усиливать помощь бойцам СВО
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал усиливать помощь бойцам СВО - РИА Новости, 14.07.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал усиливать помощь бойцам СВО
Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников спецоперации, важно усиливать их поддержку, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:38:00+03:00
2025-07-14T20:38:00+03:00
нижегородская область
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россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников спецоперации, важно усиливать их поддержку, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Спикер нижегородского парламента прокомментировал итоги президиума Совета законодателей РФ, состоявшегося в Москве. "Поддержка участников СВО и их семей сегодня в приоритете для всех уровней власти. Считаю закономерным, что именно те вопросы, которые мы недавно разбирали с главами местного самоуправления и законодателями Приволжья, сейчас резонируют на федеральном уровне. Фронт работ четок и ясен: трудоустройство ветеранов, психологическая помощь, адаптация семей… Ключевой посыл коллег: нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству", - написал Люлин в своем Telegram-канале. По его словам, участники мероприятия обсуждали конкретные меры: снижение требований при поступлении на госслужбу для участников СВО, развитие профориентации на базе реабилитационных центров, адаптацию механизма льгот по соцконтрактам. "Особенно важно готовить специалистов, которые будут работать с ветеранами и их семьями. Окружение должно быть готово к возвращению героя с СВО и помогать ему адаптироваться к нормальной жизни. Это фундаментально", - отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области. Он подчеркнул, что соцподдержка не должна быть "застывшим набором мер", ее необходимо постоянно актуализировать и адаптировать под реальные запросы людей. "Считаю принципиально важным поддержать предложение Совета законодателей РФ и исправить существующую несправедливость: меры поддержки, положенные родителям погибших героев, должны распространяться и на их опекунов, вложивших душу в воспитание защитника. В ближайшие дни поставлю задачу профильным комитетам законодательного собрания Нижегородской области ускорить разработку новых законопроектов о мерах поддержки наших бойцов", - отметил Люлин.
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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал усиливать помощь бойцам СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиСпикер нижегородского парламента Евгений Люлин
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Спикер нижегородского парламента Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников спецоперации, важно усиливать их поддержку, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Спикер нижегородского парламента прокомментировал итоги президиума Совета законодателей РФ, состоявшегося в Москве.
"Поддержка участников СВО и их семей сегодня в приоритете для всех уровней власти. Считаю закономерным, что именно те вопросы, которые мы недавно разбирали с главами местного самоуправления и законодателями Приволжья, сейчас резонируют на федеральном уровне. Фронт работ четок и ясен: трудоустройство ветеранов, психологическая помощь, адаптация семей… Ключевой посыл коллег: нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству", - написал Люлин в своем Telegram-канале.
По его словам, участники мероприятия обсуждали конкретные меры: снижение требований при поступлении на госслужбу для участников СВО, развитие профориентации на базе реабилитационных центров, адаптацию механизма льгот по соцконтрактам.
"Особенно важно готовить специалистов, которые будут работать с ветеранами и их семьями. Окружение должно быть готово к возвращению героя с СВО и помогать ему адаптироваться к нормальной жизни. Это фундаментально", - отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области.
Он подчеркнул, что соцподдержка не должна быть "застывшим набором мер", ее необходимо постоянно актуализировать и адаптировать под реальные запросы людей.
"Считаю принципиально важным поддержать предложение Совета законодателей РФ и исправить существующую несправедливость: меры поддержки, положенные родителям погибших героев, должны распространяться и на их опекунов, вложивших душу в воспитание защитника. В ближайшие дни поставлю задачу профильным комитетам законодательного собрания Нижегородской области ускорить разработку новых законопроектов о мерах поддержки наших бойцов", - отметил Люлин.
 
Нижегородская областьНижегородская областьРоссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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