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Спикер нижегородского парламента Люлин призвал усиливать помощь бойцам СВО

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал усиливать помощь бойцам СВО - РИА Новости, 14.07.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал усиливать помощь бойцам СВО

Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников спецоперации, важно усиливать их поддержку, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:38:00+03:00

2025-07-14T20:38:00+03:00

2025-07-14T20:38:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июл - РИА Новости. Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников спецоперации, важно усиливать их поддержку, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Спикер нижегородского парламента прокомментировал итоги президиума Совета законодателей РФ, состоявшегося в Москве. "Поддержка участников СВО и их семей сегодня в приоритете для всех уровней власти. Считаю закономерным, что именно те вопросы, которые мы недавно разбирали с главами местного самоуправления и законодателями Приволжья, сейчас резонируют на федеральном уровне. Фронт работ четок и ясен: трудоустройство ветеранов, психологическая помощь, адаптация семей… Ключевой посыл коллег: нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству", - написал Люлин в своем Telegram-канале. По его словам, участники мероприятия обсуждали конкретные меры: снижение требований при поступлении на госслужбу для участников СВО, развитие профориентации на базе реабилитационных центров, адаптацию механизма льгот по соцконтрактам. "Особенно важно готовить специалистов, которые будут работать с ветеранами и их семьями. Окружение должно быть готово к возвращению героя с СВО и помогать ему адаптироваться к нормальной жизни. Это фундаментально", - отметил председатель законодательного собрания Нижегородской области. Он подчеркнул, что соцподдержка не должна быть "застывшим набором мер", ее необходимо постоянно актуализировать и адаптировать под реальные запросы людей. "Считаю принципиально важным поддержать предложение Совета законодателей РФ и исправить существующую несправедливость: меры поддержки, положенные родителям погибших героев, должны распространяться и на их опекунов, вложивших душу в воспитание защитника. В ближайшие дни поставлю задачу профильным комитетам законодательного собрания Нижегородской области ускорить разработку новых законопроектов о мерах поддержки наших бойцов", - отметил Люлин.

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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)