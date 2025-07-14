https://ria.ru/20250714/polsha-2029014959.html

Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией

Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.07.2025

Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией

Польские солдаты применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:19:00+03:00

2025-07-14T14:19:00+03:00

2025-07-14T14:19:00+03:00

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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Польские солдаты применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. "Военная жандармерия расследует нападение на солдата на границе с Белоруссией. По неофициальной информации RMF FM, применялось гладкоствольное оружие", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше. "По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия", - отмечается в сообщении. Уточняется, что польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается. Позже руководитель пресс-службы группы войск "Подлясье" Блажей Лукашевский сообщил журналистам, что нелегал "непосредственно напал" на военнослужащего, в результате чего "жизнь и здоровье солдата оказались под угрозой". По его словам, военный получил травмы. "Солдату была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в госпиталь. В настоящее время он не может нести службу, так как его состояние стабильное, но в результате полученной травмы его глаз настолько опух, что он плохо видит", - сказал Лукашевский. В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

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https://ria.ru/20250425/lukashenko-2013429231.html

https://ria.ru/20250406/polsha-2009619398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск