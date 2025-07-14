Рейтинг@Mail.ru
Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/polsha-2029014959.html
Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией
Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 14.07.2025
Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией
Польские солдаты применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:19:00+03:00
2025-07-14T14:19:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
минск
анджей дуда
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322689_211:115:2048:1148_1920x0_80_0_0_c279f93a17a6a3f105b25f9c540226e0.jpg
ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Польские солдаты применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. "Военная жандармерия расследует нападение на солдата на границе с Белоруссией. По неофициальной информации RMF FM, применялось гладкоствольное оружие", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше. "По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия", - отмечается в сообщении. Уточняется, что польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается. Позже руководитель пресс-службы группы войск "Подлясье" Блажей Лукашевский сообщил журналистам, что нелегал "непосредственно напал" на военнослужащего, в результате чего "жизнь и здоровье солдата оказались под угрозой". По его словам, военный получил травмы. "Солдату была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в госпиталь. В настоящее время он не может нести службу, так как его состояние стабильное, но в результате полученной травмы его глаз настолько опух, что он плохо видит", - сказал Лукашевский. В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20250711/pogranichnik-2028585859.html
https://ria.ru/20250425/lukashenko-2013429231.html
https://ria.ru/20250406/polsha-2009619398.html
польша
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887322689_205:0:2048:1382_1920x0_80_0_0_b74e99b9cc6477f64738f4947c465de7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, белоруссия, минск, анджей дуда, дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Анджей Дуда, Дональд Туск
Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией

RMF: польские солдаты применили оружие против мигранта на границе с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Польские солдаты применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM.
"Военная жандармерия расследует нападение на солдата на границе с Белоруссией. По неофициальной информации RMF FM, применялось гладкоствольное оружие", - говорится в сообщении.
Пограничник - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Польский пограничник пострадал на границе с Белоруссией
11 июля, 15:19
По данным радиостанции, недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше.
"По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается.
Позже руководитель пресс-службы группы войск "Подлясье" Блажей Лукашевский сообщил журналистам, что нелегал "непосредственно напал" на военнослужащего, в результате чего "жизнь и здоровье солдата оказались под угрозой".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Лукашенко призвал Польшу и Литву "не беситься" из-за мигрантов
25 апреля, 15:21
По его словам, военный получил травмы. "Солдату была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в госпиталь. В настоящее время он не может нести службу, так как его состояние стабильное, но в результате полученной травмы его глаз настолько опух, что он плохо видит", - сказал Лукашевский.
В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Белорусский пограничник на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Польша ввела электронный контроль за пограничными реками с Белоруссией
6 апреля, 11:18
 
В миреПольшаБелоруссияМинскАнджей ДудаДональд Туск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала