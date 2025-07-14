Польские солдаты применили оружие на границе с Белоруссией
RMF: польские солдаты применили оружие против мигранта на границе с Белоруссией
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Польские солдаты применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM.
"Военная жандармерия расследует нападение на солдата на границе с Белоруссией. По неофициальной информации RMF FM, применялось гладкоствольное оружие", - говорится в сообщении.
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По данным радиостанции, недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше.
"По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается.
Позже руководитель пресс-службы группы войск "Подлясье" Блажей Лукашевский сообщил журналистам, что нелегал "непосредственно напал" на военнослужащего, в результате чего "жизнь и здоровье солдата оказались под угрозой".
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По его словам, военный получил травмы. "Солдату была оказана первая медицинская помощь, после чего он был доставлен в госпиталь. В настоящее время он не может нести службу, так как его состояние стабильное, но в результате полученной травмы его глаз настолько опух, что он плохо видит", - сказал Лукашевский.
В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.