https://ria.ru/20250714/pokhischenie-2029082729.html

Трое жителей Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи

Трое жителей Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи - РИА Новости, 14.07.2025

Трое жителей Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи

Полиция задержала в Московской области двух мужчин и женщину, которые похитили работника своей фермы и удерживали его на цепи в подсобном помещении за якобы... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:00:00+03:00

2025-07-14T18:00:00+03:00

2025-07-14T18:00:00+03:00

происшествия

клин

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Московской области двух мужчин и женщину, которые похитили работника своей фермы и удерживали его на цепи в подсобном помещении за якобы воровство, возбуждено уголовное дело, сообщила прес-служба подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые в похищении и незаконном лишении свободы. По предварительной информации, злоумышленники в деревне Кореньки городского округа Клин избили и посадили сотрудника своей фермы 1978 года рождения в микроавтобус, после чего отвезли в одно из СНТ городского округа Солнечногорск",- говорится в сообщении ведомства. По информации полицейских, фигуранты связали и удерживали мужчину на цепи в подсобном помещении, требуя деньги за якобы совершенное им воровство скота. "Воспользовавшись отсутствием хозяев фермы, потерпевший смог сбежать и обратиться в полицию", - отмечается в сообщении. Правонарушители доставлены в следственные органы, сообщила полиция.

https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html

клин

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, клин, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)