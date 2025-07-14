https://ria.ru/20250714/pokhischenie-2029082729.html
Трое жителей Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи
Трое жителей Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи - РИА Новости, 14.07.2025
Трое жителей Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи
Полиция задержала в Московской области двух мужчин и женщину, которые похитили работника своей фермы и удерживали его на цепи в подсобном помещении за якобы... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:00:00+03:00
2025-07-14T18:00:00+03:00
2025-07-14T18:00:00+03:00
происшествия
клин
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Полиция задержала в Московской области двух мужчин и женщину, которые похитили работника своей фермы и удерживали его на цепи в подсобном помещении за якобы воровство, возбуждено уголовное дело, сообщила прес-служба подмосковного главка МВД РФ. "Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Клин в результате оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые в похищении и незаконном лишении свободы. По предварительной информации, злоумышленники в деревне Кореньки городского округа Клин избили и посадили сотрудника своей фермы 1978 года рождения в микроавтобус, после чего отвезли в одно из СНТ городского округа Солнечногорск",- говорится в сообщении ведомства. По информации полицейских, фигуранты связали и удерживали мужчину на цепи в подсобном помещении, требуя деньги за якобы совершенное им воровство скота. "Воспользовавшись отсутствием хозяев фермы, потерпевший смог сбежать и обратиться в полицию", - отмечается в сообщении. Правонарушители доставлены в следственные органы, сообщила полиция.
https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, клин, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Клин, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Трое жителей Подмосковья похитили работника фермы и держали его на цепи
В Клину три человека похитили работника фермы и держали на цепи, вымогая деньги