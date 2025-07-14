Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области
МВД: в Мурино двое лже-сотрудников правоохранительных органов похитили мужчину
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Полиция ищет двух петербуржцев, которые, по предварительным данным, похитили мужчину в городе Мурино Ленинградской области, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье вечером в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился мужчина, сообщивший о похищении своего приятеля от дома1/1 на улице Шекспира в Мурино. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции, также объявили план-перехват.
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"Прибывшие полицейские установили, что около 21.30 к автомобилю Hyundai Solaris, в котором находились заявитель и его 38-летний друг, припаркованному у дома по указанному адресу, подъехал Mercedes-GL500, из которого вышли двое. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего силой вытащили приятеля заявителя из машины, ударили его предметом, похожим на нож, усадили в Mercedes и увезли", – рассказали в ГУМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к похищению, предположительно, причастны двое неработающих жителей Петербурга. На них составлены ориентировки, которые направлены всем наружным нарядам полиции, уточняет региональный главк.
"Материалы работы полиции переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников", – заключают в полиции.
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