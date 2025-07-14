https://ria.ru/20250714/pokhischenie-2029007140.html

Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области

Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области - РИА Новости, 14.07.2025

Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области

Полиция ищет двух петербуржцев, которые, по предварительным данным, похитили мужчину в городе Мурино Ленинградской области, представившись сотрудниками... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:36:00+03:00

2025-07-14T13:36:00+03:00

2025-07-14T13:36:00+03:00

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

mercedes

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961799913_0:26:3594:2048_1920x0_80_0_0_793b6de8af990f262a84871018ce0ffb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Полиция ищет двух петербуржцев, которые, по предварительным данным, похитили мужчину в городе Мурино Ленинградской области, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье вечером в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился мужчина, сообщивший о похищении своего приятеля от дома1/1 на улице Шекспира в Мурино. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции, также объявили план-перехват. "Прибывшие полицейские установили, что около 21.30 к автомобилю Hyundai Solaris, в котором находились заявитель и его 38-летний друг, припаркованному у дома по указанному адресу, подъехал Mercedes-GL500, из которого вышли двое. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего силой вытащили приятеля заявителя из машины, ударили его предметом, похожим на нож, усадили в Mercedes и увезли", – рассказали в ГУМВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к похищению, предположительно, причастны двое неработающих жителей Петербурга. На них составлены ориентировки, которые направлены всем наружным нарядам полиции, уточняет региональный главк. "Материалы работы полиции переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников", – заключают в полиции.

https://ria.ru/20250213/peterburg-1999089758.html

ленинградская область

всеволожский район

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes