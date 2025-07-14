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Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области - РИА Новости, 14.07.2025
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13:36 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/pokhischenie-2029007140.html
Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области
Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области - РИА Новости, 14.07.2025
Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области
Полиция ищет двух петербуржцев, которые, по предварительным данным, похитили мужчину в городе Мурино Ленинградской области, представившись сотрудниками... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:36:00+03:00
2025-07-14T13:36:00+03:00
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Полиция ищет двух петербуржцев, которые, по предварительным данным, похитили мужчину в городе Мурино Ленинградской области, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в воскресенье вечером в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился мужчина, сообщивший о похищении своего приятеля от дома1/1 на улице Шекспира в Мурино. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции, также объявили план-перехват. "Прибывшие полицейские установили, что около 21.30 к автомобилю Hyundai Solaris, в котором находились заявитель и его 38-летний друг, припаркованному у дома по указанному адресу, подъехал Mercedes-GL500, из которого вышли двое. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего силой вытащили приятеля заявителя из машины, ударили его предметом, похожим на нож, усадили в Mercedes и увезли", – рассказали в ГУМВД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к похищению, предположительно, причастны двое неработающих жителей Петербурга. На них составлены ориентировки, которые направлены всем наружным нарядам полиции, уточняет региональный главк. "Материалы работы полиции переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников", – заключают в полиции.
https://ria.ru/20250213/peterburg-1999089758.html
ленинградская область
всеволожский район
санкт-петербург
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Mercedes
Полиция ищет похитителей мужчины в Ленинградской области

МВД: в Мурино двое лже-сотрудников правоохранительных органов похитили мужчину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Полиция ищет двух петербуржцев, которые, по предварительным данным, похитили мужчину в городе Мурино Ленинградской области, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в воскресенье вечером в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился мужчина, сообщивший о похищении своего приятеля от дома1/1 на улице Шекспира в Мурино. На место происшествия был незамедлительно направлен наряд полиции, также объявили план-перехват.
«
"Прибывшие полицейские установили, что около 21.30 к автомобилю Hyundai Solaris, в котором находились заявитель и его 38-летний друг, припаркованному у дома по указанному адресу, подъехал Mercedes-GL500, из которого вышли двое. Они представились сотрудниками правоохранительных органов, после чего силой вытащили приятеля заявителя из машины, ударили его предметом, похожим на нож, усадили в Mercedes и увезли", – рассказали в ГУМВД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к похищению, предположительно, причастны двое неработающих жителей Петербурга. На них составлены ориентировки, которые направлены всем наружным нарядам полиции, уточняет региональный главк.
"Материалы работы полиции переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Проводятся мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников", – заключают в полиции.
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ПроисшествияЛенинградская областьВсеволожский районСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Mercedes
 
 
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