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Сигналов аварийных радиомаяков при поиске пропавшего МИ-8 не зафиксировали - РИА Новости, 14.07.2025
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16:34 14.07.2025 (обновлено: 16:39 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/poiski-2029055947.html
Сигналов аварийных радиомаяков при поиске пропавшего МИ-8 не зафиксировали
Сигналов аварийных радиомаяков при поиске пропавшего МИ-8 не зафиксировали - РИА Новости, 14.07.2025
Сигналов аварийных радиомаяков при поиске пропавшего МИ-8 не зафиксировали
Сигналов аварийных радиомаяков во время поисков пропавшего в Хабаровском крае вертолета МИ-8 не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:34:00+03:00
2025-07-14T16:39:00+03:00
происшествия
хабаровский край
ми-8 амтш
дальневосточная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Сигналов аварийных радиомаяков во время поисков пропавшего в Хабаровском крае вертолета МИ-8 не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура."Местонахождение воздушного судна не установлено, поисковая операция приостановлена. Сигналов аварийных радиомаяков не зафиксировано", - говорится в сообщении.Ранее в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ сообщали РИА Новости, что вертолет летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. В предусмотренное время на связь оно не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html
хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, ми-8 амтш, дальневосточная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Ми-8 АМТШ, Дальневосточная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
Сигналов аварийных радиомаяков при поиске пропавшего МИ-8 не зафиксировали

Сигналов аварийных радиомаяков во время поисков пропавшего МИ-8 не зафиксировано

© РИА Новости / Алексей КуденкоВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Сигналов аварийных радиомаяков во время поисков пропавшего в Хабаровском крае вертолета МИ-8 не зафиксировано, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Местонахождение воздушного судна не установлено, поисковая операция приостановлена. Сигналов аварийных радиомаяков не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ сообщали РИА Новости, что вертолет летел из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. В предусмотренное время на связь оно не вышло, аварийный радиомаяк не сработал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц".
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Якутии экстренно сел вертолет Ми-8 с работниками авиалесоохраны
Вчера, 14:54
 
ПроисшествияХабаровский крайМи-8 АМТШДальневосточная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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