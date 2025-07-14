https://ria.ru/20250714/pogoda-2028914272.html

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве - РИА Новости, 14.07.2025

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

МЧС в Telegram-канале предупреждает о дожде, грозе и сильном ветре, а также граде в Москве и Подмосковье в понедельник. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T00:10:00+03:00

2025-07-14T00:10:00+03:00

2025-07-14T00:10:00+03:00

общество

москва

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МЧС в Telegram-канале предупреждает о дожде, грозе и сильном ветре, а также граде в Москве и Подмосковье в понедельник. "В течение суток 14 июля на территории города Москвы ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, во второй половине дня и вечером с градом. При грозах в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами ночью до 15 метров в секунду, днем 17-20 метров в секунду", - говорится в сообщении столичного главка МЧС РФ. Аналогичное предупреждение опубликовал в своем Telegram-канале подмосковный главк МЧС России. Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20250713/pogoda-2028905599.html

https://ria.ru/20250712/osadki-2028819231.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)