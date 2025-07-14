https://ria.ru/20250714/pogoda-2028914272.html
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве - РИА Новости, 14.07.2025
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
МЧС в Telegram-канале предупреждает о дожде, грозе и сильном ветре, а также граде в Москве и Подмосковье в понедельник. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T00:10:00+03:00
2025-07-14T00:10:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. МЧС в Telegram-канале предупреждает о дожде, грозе и сильном ветре, а также граде в Москве и Подмосковье в понедельник. "В течение суток 14 июля на территории города Москвы ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, во второй половине дня и вечером с градом. При грозах в отдельных районах ожидается шквалистое усиление ветра с порывами ночью до 15 метров в секунду, днем 17-20 метров в секунду", - говорится в сообщении столичного главка МЧС РФ. Аналогичное предупреждение опубликовал в своем Telegram-канале подмосковный главк МЧС России. Спасатели призвали водителей значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20250713/pogoda-2028905599.html
https://ria.ru/20250712/osadki-2028819231.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Москве и Подмосковье