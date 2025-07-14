Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья будут следить за судьбой ребенка, оставленного в Анталье - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 14.07.2025 (обновлено: 16:12 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/podmoskove-2029040699.html
Власти Подмосковья будут следить за судьбой ребенка, оставленного в Анталье
Власти Подмосковья будут следить за судьбой ребенка, оставленного в Анталье - РИА Новости, 14.07.2025
Власти Подмосковья будут следить за судьбой ребенка, оставленного в Анталье
Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что подмосковные власти продолжат следить за судьбой ребенка, ранее оставленного в аэропорту... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:52:00+03:00
2025-07-14T16:12:00+03:00
московская область (подмосковье)
анталья (провинция)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889965634_0:148:2808:1728_1920x0_80_0_0_23771b423ee304c5af37327de78db591.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что подмосковные власти продолжат следить за судьбой ребенка, ранее оставленного в аэропорту Антальи, и позаботятся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке. "Мы с особым трепетом относимся к детям, которые попали в сложную ситуацию. Сейчас Николь в гостевой приемной семье, которая заботится о девочке и занимается ее воспитанием. Эта семья создала для ребенка теплую и безопасную атмосферу. Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке", - сказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. В пресс-службе напомнили, что в октябре 2024 года 18-летняя студентка из Подмосковья Екатерина Бурнашкина попыталась избавиться от своего новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. После задержания она обвинялась в попытке убийства ребенка и провела девять месяцев в турецкой тюрьме, но сейчас вышла на свободу и заявляет о намерениях забрать дочку к себе. В течение этого периода малышка, которую назвали Николь, была перевезена в Россию. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство социального развития в июне нашло ей гостевую приемную семью в Павловском Посаде, где ее любят и заботятся о ней. Временным опекуном стала 49-летняя Марина Макарова – опытная приемная мать. Орган опеки Богородского округа 7 июля вышел в суд с заявлением о лишении матери, проявившей столь вопиющую жестокость, родительских прав. Предварительное слушание назначено на 21 июля, а первое заседание – 20 августа. Биологический отец девочки ребенка не признал. В пресс-службе дополнили, что в случае, если суд удовлетворит иск, девочке найдут постоянную приемную семью.
https://ria.ru/20250711/malchik-2028584192.html
https://ria.ru/20250714/sud-2028941123.html
московская область (подмосковье)
анталья (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889965634_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4875d8b1a8ebad67f351faa42640a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), анталья (провинция), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Анталья (провинция), Россия, Происшествия
Власти Подмосковья будут следить за судьбой ребенка, оставленного в Анталье

В Подмосковье будут следить за судьбой ребенка, оставленного в аэропорту Антальи

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Пассажиры в международном аэропорту Антальи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что подмосковные власти продолжат следить за судьбой ребенка, ранее оставленного в аэропорту Антальи, и позаботятся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке.
"Мы с особым трепетом относимся к детям, которые попали в сложную ситуацию. Сейчас Николь в гостевой приемной семье, которая заботится о девочке и занимается ее воспитанием. Эта семья создала для ребенка теплую и безопасную атмосферу. Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке", - сказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.
Подозреваемый в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы
11 июля, 15:15
В пресс-службе напомнили, что в октябре 2024 года 18-летняя студентка из Подмосковья Екатерина Бурнашкина попыталась избавиться от своего новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. После задержания она обвинялась в попытке убийства ребенка и провела девять месяцев в турецкой тюрьме, но сейчас вышла на свободу и заявляет о намерениях забрать дочку к себе.
В течение этого периода малышка, которую назвали Николь, была перевезена в Россию. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство социального развития в июне нашло ей гостевую приемную семью в Павловском Посаде, где ее любят и заботятся о ней. Временным опекуном стала 49-летняя Марина Макарова – опытная приемная мать.
Орган опеки Богородского округа 7 июля вышел в суд с заявлением о лишении матери, проявившей столь вопиющую жестокость, родительских прав. Предварительное слушание назначено на 21 июля, а первое заседание – 20 августа. Биологический отец девочки ребенка не признал.
В пресс-службе дополнили, что в случае, если суд удовлетворит иск, девочке найдут постоянную приемную семью.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Приморье будут судить супружескую пару по обвинению в истязании сына
Вчера, 08:49
 
Московская область (Подмосковье)Анталья (провинция)РоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала