https://ria.ru/20250714/podmoskove-2029040699.html

Власти Подмосковья будут следить за судьбой ребенка, оставленного в Анталье

Власти Подмосковья будут следить за судьбой ребенка, оставленного в Анталье - РИА Новости, 14.07.2025

Власти Подмосковья будут следить за судьбой ребенка, оставленного в Анталье

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что подмосковные власти продолжат следить за судьбой ребенка, ранее оставленного в аэропорту... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:52:00+03:00

2025-07-14T15:52:00+03:00

2025-07-14T16:12:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева заявила, что подмосковные власти продолжат следить за судьбой ребенка, ранее оставленного в аэропорту Антальи, и позаботятся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке. "Мы с особым трепетом относимся к детям, которые попали в сложную ситуацию. Сейчас Николь в гостевой приемной семье, которая заботится о девочке и занимается ее воспитанием. Эта семья создала для ребенка теплую и безопасную атмосферу. Мы не можем доверить жизнь ребенка тому, кто уже когда-то проявил подобное безразличие и жестокость. Но, конечно, решать будет суд. А мы, в свою очередь, будем следить за ситуацией и позаботимся о том, чтобы девочка росла в нормальной обстановке", - сказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба губернатора и правительства региона. В пресс-службе напомнили, что в октябре 2024 года 18-летняя студентка из Подмосковья Екатерина Бурнашкина попыталась избавиться от своего новорожденного ребенка в аэропорту Антальи. После задержания она обвинялась в попытке убийства ребенка и провела девять месяцев в турецкой тюрьме, но сейчас вышла на свободу и заявляет о намерениях забрать дочку к себе. В течение этого периода малышка, которую назвали Николь, была перевезена в Россию. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева министерство социального развития в июне нашло ей гостевую приемную семью в Павловском Посаде, где ее любят и заботятся о ней. Временным опекуном стала 49-летняя Марина Макарова – опытная приемная мать. Орган опеки Богородского округа 7 июля вышел в суд с заявлением о лишении матери, проявившей столь вопиющую жестокость, родительских прав. Предварительное слушание назначено на 21 июля, а первое заседание – 20 августа. Биологический отец девочки ребенка не признал. В пресс-службе дополнили, что в случае, если суд удовлетворит иск, девочке найдут постоянную приемную семью.

https://ria.ru/20250711/malchik-2028584192.html

https://ria.ru/20250714/sud-2028941123.html

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московская область (подмосковье), анталья (провинция), россия, происшествия