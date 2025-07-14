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Пляжи Подмосковья привлекли более 1,3 миллиона посетителей с начала сезона

Пляжи Подмосковья привлекли более 1,3 миллиона посетителей с начала сезона - РИА Новости, 14.07.2025

Пляжи Подмосковья привлекли более 1,3 миллиона посетителей с начала сезона

Пляжный сезон в Московской области, стартовавший 15 мая, уже успел привлечь свыше 1,3 миллиона отдыхающих. Для комфортного и безопасного пребывания оборудованы... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:40:00+03:00

2025-07-14T18:40:00+03:00

2025-07-14T18:40:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.Пляжный сезон в Московской области, стартовавший 15 мая, уже успел привлечь свыше 1,3 миллиона отдыхающих. Для комфортного и безопасного пребывания оборудованы 164 зоны отдыха у водоемов различного типа, сообщил 360.ru.Так, для гостей и жителей Подмосковья работают 24 пляжа в парковых зонах. Еще 64 места оборудованы вдоль озер, 63 – возле рек, 12 расположены около водохранилищ.Среди наиболее популярных направлений выделяется пляж "Волкуша" в Лыткарине, ставший лидером по числу туристов, – здесь побывали порядка 140 тысяч человек. Второе место занял Большой Дзержинский карьер в Люберцах, собравший 73,5 тысячи гостей.Третью позицию среди любимых точек отдыха занимает Живописная бухта в Красногорске, посетителями которой стали около 65 тысяч граждан. Озеро Сенеж в Солнечногорском районе стало местом отдыха почти для 48 тысяч человек, набережная реки Коломенка в Коломне приняла чуть менее 41 тысячи отдыхающих.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)