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Пляжи Подмосковья привлекли более 1,3 миллиона посетителей с начала сезона
Пляжи Подмосковья привлекли более 1,3 миллиона посетителей с начала сезона - РИА Новости, 14.07.2025
Пляжи Подмосковья привлекли более 1,3 миллиона посетителей с начала сезона
Пляжный сезон в Московской области, стартовавший 15 мая, уже успел привлечь свыше 1,3 миллиона отдыхающих. Для комфортного и безопасного пребывания оборудованы... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T18:40:00+03:00
2025-07-14T18:40:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.Пляжный сезон в Московской области, стартовавший 15 мая, уже успел привлечь свыше 1,3 миллиона отдыхающих. Для комфортного и безопасного пребывания оборудованы 164 зоны отдыха у водоемов различного типа, сообщил 360.ru.Так, для гостей и жителей Подмосковья работают 24 пляжа в парковых зонах. Еще 64 места оборудованы вдоль озер, 63 – возле рек, 12 расположены около водохранилищ.Среди наиболее популярных направлений выделяется пляж "Волкуша" в Лыткарине, ставший лидером по числу туристов, – здесь побывали порядка 140 тысяч человек. Второе место занял Большой Дзержинский карьер в Люберцах, собравший 73,5 тысячи гостей.Третью позицию среди любимых точек отдыха занимает Живописная бухта в Красногорске, посетителями которой стали около 65 тысяч граждан. Озеро Сенеж в Солнечногорском районе стало местом отдыха почти для 48 тысяч человек, набережная реки Коломенка в Коломне приняла чуть менее 41 тысячи отдыхающих.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости.
Пляжный сезон в Московской области, стартовавший 15 мая, уже успел привлечь свыше 1,3 миллиона отдыхающих. Для комфортного и безопасного пребывания оборудованы 164 зоны отдыха у водоемов различного типа, сообщил 360.ru
.
Так, для гостей и жителей Подмосковья работают 24 пляжа в парковых зонах. Еще 64 места оборудованы вдоль озер, 63 – возле рек, 12 расположены около водохранилищ.
Среди наиболее популярных направлений выделяется пляж "Волкуша" в Лыткарине, ставший лидером по числу туристов, – здесь побывали порядка 140 тысяч человек. Второе место занял Большой Дзержинский карьер в Люберцах, собравший 73,5 тысячи гостей.
Третью позицию среди любимых точек отдыха занимает Живописная бухта в Красногорске, посетителями которой стали около 65 тысяч граждан. Озеро Сенеж в Солнечногорском районе стало местом отдыха почти для 48 тысяч человек, набережная реки Коломенка в Коломне приняла чуть менее 41 тысячи отдыхающих.