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Четыре человека пострадали при ударе молнии на пляже в Тульской области

Четыре человека пострадали при ударе молнии на пляже в Тульской области - РИА Новости, 14.07.2025

Четыре человека пострадали при ударе молнии на пляже в Тульской области

Трое человек погибли из-за удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:04:00+03:00

2025-07-14T15:04:00+03:00

2025-07-14T15:10:00+03:00

происшествия

тульская область

алексинский район

алексин

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ТУЛА, 14 июл – РИА Новости. Трое человек погибли из-за удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров."На частной территории парк-отеля "Шахтер"… произошел несчастный случай – удар молнии, в результате которого погибли три человека и пострадало еще четыре", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250710/turist-2028387115.html

тульская область

алексинский район

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происшествия, тульская область, алексинский район, алексин