https://ria.ru/20250714/peterburg-2029060429.html

В Петербурге дезертира арестовали за попытку кражи из магазина

В Петербурге дезертира арестовали за попытку кражи из магазина - РИА Новости, 14.07.2025

В Петербурге дезертира арестовали за попытку кражи из магазина

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Даниила Парамонова за попытку кражи из магазина, его ждет и военное следствие за... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:49:00+03:00

2025-07-14T16:49:00+03:00

2025-07-14T17:03:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Даниила Парамонова за попытку кражи из магазина, его ждет и военное следствие за дезертирство, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Колпинский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Парамонова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 – пунктом "б" части 2 статьи 158 УК РФ (кража – ред.)", – говорится в сообщении. Как отмечает судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, в субботу ночью Парамонов незаконно проник в магазин "Магнит", откуда попытался вынести три банки арахисовой пасты, 20 банок кофе, 13 упаковок сигарет, восемь упаковок одноразовых бритв для женщин, 22 дезодоранта, девять гелей для душа, шампуни и 13 банок пива (всего на сумму 29,78 тысячи рублей). На выходе его задержала охрана магазина. В пресс-службе судов Петербурга уточняют, что Парамонов, в прошлом уже судимый за кражу и грабеж, возражал против ареста. "Против меры возражал, заявив, что выходить с ходатайством о страже должны военные. Дело в том, что наш фигурант - дезертир. Из материалов следует, что 11 июня 2025 года он был объявлен в розыск", – пояснили в ведомстве. Парамонов же пояснил суду, что заключил контракт сроком на полгода, "полгода закончились и он ушел". "Это вы, Парамонов, будете военным следователям рассказывать", – приводит пресс-служба разъяснения суда.

https://ria.ru/20250213/peterburg-1999089758.html

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происшествия, здоровье - общество, санкт-петербург, россия