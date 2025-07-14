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Суд может признать экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"

Суд может признать экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы" - РИА Новости, 14.07.2025

Суд может признать экстремистской одну из песен группы "Порнофильмы"

Санкт-Петербургский городской суд 13 августа рассмотрит иск прокуратуры о признании экстремистским материалом композиции "Выключите гимн" группы "Порнофильмы",... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:00:00+03:00

2025-07-14T13:00:00+03:00

2025-07-14T13:00:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд 13 августа рассмотрит иск прокуратуры о признании экстремистским материалом композиции "Выключите гимн" группы "Порнофильмы", сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Санкт-Петербургский городской суд приступил к рассмотрению административного иска прокуратуры к участникам группы "Порнофильмы"... Требует административный истец признать композицию группы "Выключите гимн" экстремистским материалом", – написала она в своем Telegram-канале. Как уточнила Лебедева, административными ответчиками выступают Владимир Котляров* (признан иноагентом в РФ), а также Кирилл Муравьев и Александр Агафонов. Как следует из иска, композиция размещена в интернете в открытом доступе. При этом, по оценке экспертов, она содержит "психологические и лингвистические признаки призывов к совершению агрессивных, насильственных действий и (или) преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, в том числе в отношении органов государственной власти и их представителей", добавила руководитель судебной пресс-службы. Лебедева уточнила, что кроме признания композиции экстремистским материалом, административный истец просит направить песню на диске в Минюст РФ для включения в федеральный список экстремистских материалов. Судебное заседание назначено на 13 августа, заключила Лебедева.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250630/volgograd-2026229263.html

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санкт-петербургский городской суд, александр агафонов (мчс рф), россия, санкт-петербург