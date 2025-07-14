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В Германии нашли полторы тысячи пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама - РИА Новости, 14.07.2025
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17:17 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/pauki-2029068906.html
В Германии нашли полторы тысячи пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама
В Германии нашли полторы тысячи пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама - РИА Новости, 14.07.2025
В Германии нашли полторы тысячи пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама
Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:17:00+03:00
2025-07-14T17:17:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья, говорится в заявлении таможенников. "Кельнская таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама, отправленной в (федеральную землю - ред.) Северный Рейн-Вестфалию в Зауерланд, около 1,5 тысяч пауков-птицеедов... К сожалению, многие пауки не пережили транспортировку, не отвечающую правилам безопасности перевозки животных. Оставшиеся были переданы для получения квалифицированной помощи", - говорится в публикации на сайте таможни. По словам представителя таможни, изначально было заявлено, что в посылке находится семь килограммов печенья, однако внимание правоохранителей привлек резкий запах, исходивший от нее. Когда таможенники вскрыли посылку и открыли находящиеся в ней коробки печенья, то нашли там около 1,5 тысяч маленьких пластмассовых тар, в которых находились пауки. В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело.
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вьетнам, германия, в мире
Вьетнам, Германия, В мире
В Германии нашли полторы тысячи пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама

Из Вьетнама в ФРГ пытались провезти 1,5 тыс пауков-птицеедов под видом печенья

© Фото : Hauptzollamt KölnНемецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья
Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Hauptzollamt Köln
Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья, говорится в заявлении таможенников.
«
"Кельнская таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама, отправленной в (федеральную землю - ред.) Северный Рейн-Вестфалию в Зауерланд, около 1,5 тысяч пауков-птицеедов... К сожалению, многие пауки не пережили транспортировку, не отвечающую правилам безопасности перевозки животных. Оставшиеся были переданы для получения квалифицированной помощи", - говорится в публикации на сайте таможни.
По словам представителя таможни, изначально было заявлено, что в посылке находится семь килограммов печенья, однако внимание правоохранителей привлек резкий запах, исходивший от нее. Когда таможенники вскрыли посылку и открыли находящиеся в ней коробки печенья, то нашли там около 1,5 тысяч маленьких пластмассовых тар, в которых находились пауки. В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело.
© Фото : Hauptzollamt KölnНемецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья
Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Hauptzollamt Köln
Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья
 
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