https://ria.ru/20250714/pauki-2029068906.html

В Германии нашли полторы тысячи пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама

В Германии нашли полторы тысячи пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама - РИА Новости, 14.07.2025

В Германии нашли полторы тысячи пауков-птицеедов в посылке из Вьетнама

Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:17:00+03:00

2025-07-14T17:17:00+03:00

2025-07-14T17:17:00+03:00

вьетнам

германия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029068499_0:282:732:694_1920x0_80_0_0_57d61fa7ae6ad980412628a685056966.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Немецкая таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама около 1,5 тысяч пауков-птицеедов, которых пытались провести в Германию под видом печенья, говорится в заявлении таможенников. "Кельнская таможня в аэропорту Кельн/Бонн обнаружила в посылке из Вьетнама, отправленной в (федеральную землю - ред.) Северный Рейн-Вестфалию в Зауерланд, около 1,5 тысяч пауков-птицеедов... К сожалению, многие пауки не пережили транспортировку, не отвечающую правилам безопасности перевозки животных. Оставшиеся были переданы для получения квалифицированной помощи", - говорится в публикации на сайте таможни. По словам представителя таможни, изначально было заявлено, что в посылке находится семь килограммов печенья, однако внимание правоохранителей привлек резкий запах, исходивший от нее. Когда таможенники вскрыли посылку и открыли находящиеся в ней коробки печенья, то нашли там около 1,5 тысяч маленьких пластмассовых тар, в которых находились пауки. В отношении получателя посылки возбуждено уголовное дело.

вьетнам

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, германия, в мире