https://ria.ru/20250714/patriot-2028973447.html
Экс-директор парка "Патриот" полностью признал вину
Экс-директор парка "Патриот" полностью признал вину - РИА Новости, 14.07.2025
Экс-директор парка "Патриот" полностью признал вину
Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов полностью признает вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, его рассмотрят в особом... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T11:31:00+03:00
2025-07-14T11:31:00+03:00
2025-07-14T12:08:00+03:00
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ОДИНЦОВО, 14 июл - РИА Новости. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов полностью признает вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, его рассмотрят в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья.Сегодня суд провел первое слушание по этому делу. Как стало известно в ходе заседания, Ахмедов, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, также согласился на особый порядок принятия судебного решения. Он предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.Следствием установлено, что в 2022-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, директор "Патриота" Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.Дело Шестерова в свою очередь поступило для рассмотрения в Одинцовский гарнизонный военный суд.Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250514/vzyatka-2016954665.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, павел попов (генерал)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Павел Попов (генерал)
Экс-директор парка "Патриот" полностью признал вину
Экс-директор "Патриота" Ахмедов полностью признал вину по делу о мошенничестве
ОДИНЦОВО, 14 июл - РИА Новости. Бывший директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов полностью признает вину по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге, его рассмотрят в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Одинцовского городского суда Подмосковья.
Сегодня суд провел первое слушание по этому делу. Как стало известно в ходе заседания, Ахмедов, ранее заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, также согласился на особый порядок принятия судебного решения. Он предполагает более мягкое наказание, при этом подсудимый полностью соглашается с предъявленным обвинением, а приговор постановляется без проведения судебного разбирательства в части изучения доказательств по делу.
Следствием установлено, что в 2022-2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов
, директор "Патриота" Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
Дело Шестерова в свою очередь поступило для рассмотрения в Одинцовский гарнизонный военный суд.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ
). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается.