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Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом
Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом - РИА Новости, 14.07.2025
Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник с рабочим визитом в Брюссель на встречи с руководством ЕС, информирует пресс-служба армянского... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:28:00+03:00
2025-07-14T08:28:00+03:00
2025-07-14T08:44:00+03:00
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник с рабочим визитом в Брюссель на встречи с руководством ЕС, информирует пресс-служба армянского правительства. "Сегодня запланирована трехсторонняя встреча (Пашиняна - ред.) с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, армения, россия, брюссель, никол пашинян, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Брюссель, Никол Пашинян, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет, Евразийский экономический союз
Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом
Премьер Армении Пашинян отправился в Брюссель на встречи с руководством ЕС