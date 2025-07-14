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Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом - РИА Новости, 14.07.2025
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08:28 14.07.2025 (обновлено: 08:44 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/pashinyan-2028938966.html
Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом
Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом - РИА Новости, 14.07.2025
Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник с рабочим визитом в Брюссель на встречи с руководством ЕС, информирует пресс-служба армянского... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T08:28:00+03:00
2025-07-14T08:44:00+03:00
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник с рабочим визитом в Брюссель на встречи с руководством ЕС, информирует пресс-служба армянского правительства. "Сегодня запланирована трехсторонняя встреча (Пашиняна - ред.) с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html
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в мире, армения, россия, брюссель, никол пашинян, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Брюссель, Никол Пашинян, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский совет, Евразийский экономический союз
Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом

Премьер Армении Пашинян отправился в Брюссель на встречи с руководством ЕС

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник с рабочим визитом в Брюссель на встречи с руководством ЕС, информирует пресс-служба армянского правительства.
"Сегодня запланирована трехсторонняя встреча (Пашиняна - ред.) с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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В миреАрменияРоссияБрюссельНикол ПашинянАнтониу КоштаУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвропейский советЕвразийский экономический союз
 
 
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