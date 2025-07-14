https://ria.ru/20250714/pashinyan-2028938966.html

Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом

Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом - РИА Новости, 14.07.2025

Пашинян отправился в Брюссель с рабочим визитом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник с рабочим визитом в Брюссель на встречи с руководством ЕС, информирует пресс-служба армянского... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:28:00+03:00

2025-07-14T08:28:00+03:00

2025-07-14T08:44:00+03:00

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ЕРЕВАН, 14 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник с рабочим визитом в Брюссель на встречи с руководством ЕС, информирует пресс-служба армянского правительства. "Сегодня запланирована трехсторонняя встреча (Пашиняна - ред.) с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250630/armeniya-2026265986.html

https://ria.ru/20250619/mid-2023953596.html

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Ольга Фомченкова

в мире, армения, россия, брюссель, никол пашинян, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский совет, евразийский экономический союз