https://ria.ru/20250714/park-2028976764.html

Нацпарк "Онежское Поморье" охраняет редких птиц и привлекает туристов

Нацпарк "Онежское Поморье" охраняет редких птиц и привлекает туристов - РИА Новости, 14.07.2025

Нацпарк "Онежское Поморье" охраняет редких птиц и привлекает туристов

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский побывал с рабочей поездкой в нацпарке "Онежское Поморье", где специалисты проводят мониторинг гнездования... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:44:00+03:00

2025-07-14T11:44:00+03:00

2025-07-14T11:44:00+03:00

архангельская область

архангельская область

александр цыбульский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95228/95/952289566_0:41:640:401_1920x0_80_0_0_800621236d80bd48308ce0f4c9c491de.jpg

АРХАНГЕЛЬСК, 14 июл – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский побывал с рабочей поездкой в нацпарке "Онежское Поморье", где специалисты проводят мониторинг гнездования краснокнижной птицы скопы, и изучил потенциал для привлечения туристов в регион, сообщила пресс-служба правительства области. В настоящее время экспедиция орнитологов национального парка проводит мониторинг этапов жизненного цикла скопов, в том числе их кольцевание. Работу по изучению численности и распространению скопы на Онежском полуострове специалисты нацпарка "Онежское Поморье" ведут совместно с орнитологами Дарвинского государственного природного биосферного заповедника с 2019 года. "Сотрудники за несколько лет обследовали болота и участки старовозрастных лесов в границах парка и обнаружили гнезда скопы и места обитания орлана-белохвоста", - говорится в сообщении. На гнездах скоп установлены фотоловушки, с помощью которых проводится мониторинг этапов жизненного цикла птиц: даты прилета, обновления гнезд, периода размножения и кормления птенцов. В возрасте около двух недель птенцов скопы кольцуют, что позволяет сохранить популяцию скоп и узнать об их миграции. "Скопы – очень редкий для России и интересный вид хищной птицы… В пределах побережья Унской губы сейчас нам известно порядка 28 гнезд, ежегодно размножаются 14-15 пар. Это очень хороший показатель численности, значит, побережье Белого моря в пределах национального парка подходит для жизни этого редкого вида", - отметил орнитолог, замдиректора по научной работе Дарвинского государственного природного биосферного заповедника Мирослав Бабушкин. Глава региона подчеркнул важность работы орнитологов и других специалистов на парка по учету и сохранению редких видов птиц, охране флоры и фауны Архангельской области. Он отметил, что национальный парк "Онежское Поморье" – это огромная территория, самый большой в Европе массив старовозрастных лесов на морском побережье и огромное биологическое разнообразие. "Научная работа национального парка позволяет Архангельской области беречь уникальное богатство территорий, которым так славится регион – хранитель не только культурного, но и природного достояния Русского Севера", – сказал Цыбульский. Он добавил, что национальный парк "Онежское Поморье", как и Кенозерский парк, которые сегодня объединены одной командой, – удивительнейшие места, и вклад сотрудников значителен не только в охране природы, но и в притяжении людей. Региональным правительством также проводится комплексная работа по созданию комфортных условий для жизни в населенных пунктах, в том числе граничащих с нацпарком. Кроме того, за последние два года полностью устранено цифровое неравенство в деревнях Онежского полуострова, появилась мобильная связь, капитально отремонтирован мост через реку Луду, обновлены Пертоминский и Лопшеньгский Дома культуры, построен ФАП в Летней Золотице. Цыбульский также осмотрел туристско-логистический центр нацпарка "Онежское Поморье" в Луде и обсудил планы по дальнейшему развитию туристической базы, сохранению деревянного зодчества как неповторимого образа Архангельской области и участию в грантовых конкурсах разного уровня. В рамках национального проекта "Экология" в Луде создана турбаза "Рыбацкий берег", ведется строительство визит-центра парка, планируется открыть музей, где будет представлено наследие всего Онежского полуострова. Без единого гвоздя по уникальному архитектурному проекту здесь собрана смотровая площадка на Унскую губу. В рамках рабочего посещения национального парка "Онежское Поморье" губернатор побывал в старинной поморской деревне Уна, расположенной на Онежском полуострове в границах особо охраняемой природной территории. "Как отмечают в деревне, жизнь многих населенных пунктов, в том числе Уны, закипела после 2016 года, когда национальный парк "Онежское Поморье" перешел в управление нацпарка "Кенозерский". Жители Онежского полуострова стали принимать участие в мероприятиях, организуемых парком", - отметили в правительстве. В 2019 году в деревне был создан ТОС "Уна", члены которого отремонтировали обелиск, мосты в деревне, построили звонницу. В рамках проекта "Деревни с чистой совестью" в Уне сделали пункт приема вторсырья, сегодня его считают образцовым для небольших населенных пунктов Архангельской области. Одной из главных инициатив тосовцев стало создание в 2021 году этнографического музея "Унский посад": он рассказывает об истории поморских деревень и хранит предметы, которые использовали уняне еще в прошлом веке.

https://ria.ru/20250709/arkhangelsk-2028086075.html

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

архангельская область, александр цыбульский