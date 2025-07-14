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Более четверти населения ЕС не могли позволить себе неделю отпуска вне дома - РИА Новости, 14.07.2025
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Туризм
 
13:46 14.07.2025 (обновлено: 13:51 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/otpusk-2029008917.html
Более четверти населения ЕС не могли позволить себе неделю отпуска вне дома
Более четверти населения ЕС не могли позволить себе неделю отпуска вне дома - РИА Новости, 14.07.2025
Более четверти населения ЕС не могли позволить себе неделю отпуска вне дома
Недельный отпуск вне дома в 2024 году не могли себе позволить 27% населения Евросоюза в возрасте старше 16 лет, выше всего показатель в Румынии, Греции и... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:46:00+03:00
2025-07-14T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Недельный отпуск вне дома в 2024 году не могли себе позволить 27% населения Евросоюза в возрасте старше 16 лет, выше всего показатель в Румынии, Греции и Болгарии, свидетельствуют данные статистического агентства Евростат. "В 2024 году 27% населения ЕС в возрасте 16 лет и старше не могли позволить себе одну неделю ежегодного отпуска вне дома... Самая высокая доля людей, которые не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск, была зафиксирована в Румынии (58,6%), Греции (46%) и Болгарии (41,4%)", - говорится в релизе. Прошлогоднее значение для ЕС при этом на 1,5 процентного пункта ниже по сравнению с 2023 годом и заметно меньше уровня десятилетней давности (на 10,6 пункта ниже, чем в 2014 году), сообщило агентство. Самое низкое значение зафиксировано в Люксембурге (8,9%), Швеции (11,6%) и Нидерландах (13%), за пределами ЕС - в Норвегии - показатель составил лишь 9,3%, отмечает Евростат. В Испании доля тех, кто не может себе позволить недельный отпуск вне дома, составила 33,4% в прошлом году, в Италии - 31,4%, в Польше - 25,5%, во Франции - 22%, в Германии - 20,8%, в Австрии - 18,9%, также сообщает агентство.
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румыния, греция, болгария, евросоюз, евростат, новости - туризм
Туризм, Румыния, Греция, Болгария, Евросоюз, Евростат, Новости - Туризм
Более четверти населения ЕС не могли позволить себе неделю отпуска вне дома

Евростат: недельный отпуск вне дома не могли себе позволить 27% населения ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Недельный отпуск вне дома в 2024 году не могли себе позволить 27% населения Евросоюза в возрасте старше 16 лет, выше всего показатель в Румынии, Греции и Болгарии, свидетельствуют данные статистического агентства Евростат.
"В 2024 году 27% населения ЕС в возрасте 16 лет и старше не могли позволить себе одну неделю ежегодного отпуска вне дома... Самая высокая доля людей, которые не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск, была зафиксирована в Румынии (58,6%), Греции (46%) и Болгарии (41,4%)", - говорится в релизе.
Прошлогоднее значение для ЕС при этом на 1,5 процентного пункта ниже по сравнению с 2023 годом и заметно меньше уровня десятилетней давности (на 10,6 пункта ниже, чем в 2014 году), сообщило агентство.
Самое низкое значение зафиксировано в Люксембурге (8,9%), Швеции (11,6%) и Нидерландах (13%), за пределами ЕС - в Норвегии - показатель составил лишь 9,3%, отмечает Евростат.
В Испании доля тех, кто не может себе позволить недельный отпуск вне дома, составила 33,4% в прошлом году, в Италии - 31,4%, в Польше - 25,5%, во Франции - 22%, в Германии - 20,8%, в Австрии - 18,9%, также сообщает агентство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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