https://ria.ru/20250714/oruzhie-2029082124.html

Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов

Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов - РИА Новости, 14.07.2025

Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил польских солдат, которые применили гладкоствольное оружие против нелегальных мигрантов... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:57:00+03:00

2025-07-14T17:57:00+03:00

2025-07-14T17:57:00+03:00

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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил польских солдат, которые применили гладкоствольное оружие против нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. "Солдаты, охраняющие восточную границу, делают все возможное, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Именно это и произошло 10 июля под Михалово. Под градом камней и агрессии защитники границы сделали все возможное, чтобы остановить вторгающихся. И сделали это эффективно", - написал он в понедельник в социальной сети Х, поблагодарив солдат за службу. На минувшей неделе недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше. По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия. Польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается. В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20250528/polsha-2019542820.html

https://ria.ru/20250406/polsha-2009619398.html

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в мире, польша, белоруссия, минск, владислав косиняк-камыш , анджей дуда, дональд туск