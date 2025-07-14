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Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов - РИА Новости, 14.07.2025
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17:57 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/oruzhie-2029082124.html
Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов
Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов - РИА Новости, 14.07.2025
Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил польских солдат, которые применили гладкоствольное оружие против нелегальных мигрантов... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:57:00+03:00
2025-07-14T17:57:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
минск
владислав косиняк-камыш
анджей дуда
дональд туск
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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил польских солдат, которые применили гладкоствольное оружие против нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. "Солдаты, охраняющие восточную границу, делают все возможное, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Именно это и произошло 10 июля под Михалово. Под градом камней и агрессии защитники границы сделали все возможное, чтобы остановить вторгающихся. И сделали это эффективно", - написал он в понедельник в социальной сети Х, поблагодарив солдат за службу. На минувшей неделе недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше. По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия. Польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается. В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20250528/polsha-2019542820.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, владислав косиняк-камыш , анджей дуда, дональд туск
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Владислав Косиняк-Камыш , Анджей Дуда, Дональд Туск
Министр обороны Польши похвалил солдат, применивших оружие против мигрантов

Косиняк-Камыш похвалил военных за применение оружия против мигрантов

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Польские военные на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 июл - РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил польских солдат, которые применили гладкоствольное оружие против нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.
"Солдаты, охраняющие восточную границу, делают все возможное, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Именно это и произошло 10 июля под Михалово. Под градом камней и агрессии защитники границы сделали все возможное, чтобы остановить вторгающихся. И сделали это эффективно", - написал он в понедельник в социальной сети Х, поблагодарив солдат за службу.
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28 мая, 13:29
На минувшей неделе недалеко от деревни Михалово Подляского воеводства через реку в Польшу хотели переправиться трое мигрантов. Двое из них при виде польского патруля повернули обратно. Третий попытался двигаться дальше. По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия.
Польский военный не получил серьезных травм. О судьбе мигранта не сообщается.
В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны Евросоюза. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов пересечь границу, обвиняя руководство в Минске в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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В миреПольшаБелоруссияМинскВладислав Косиняк-КамышАнджей ДудаДональд Туск
 
 
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