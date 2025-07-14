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В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.07.2025
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:57:00+03:00
2025-07-14T22:57:00+03:00
2025-07-14T22:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого муниципального района", - говорится в сообщении ведомства. Также ранее был объявлен желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области.
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елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Ельце объявили опасность атаки беспилотников
В Ельце и Елецком районе Липецкой области объявили красную угрозу атаки БПЛА