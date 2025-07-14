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В Липецкой области объявили воздушную опасность
В Липецкой области объявили воздушную опасность - РИА Новости, 14.07.2025
В Липецкой области объявили воздушную опасность
"Желтый" уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:05:00+03:00
2025-07-14T22:05:00+03:00
2025-07-14T22:06:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень воздушной опасности объявили в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram-канале. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - говорится в сообщении главы региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Липецкая область, Игорь Артамонов, Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
В Липецкой области объявили воздушную опасность
На всей территории Липецкой области объявили желтый уровень воздушной опасности