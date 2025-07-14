https://ria.ru/20250714/okroshka-2028977179.html

Москвичи назвали самую вкусную заправку для окрошки

Москвичи назвали самую вкусную заправку для окрошки - РИА Новости, 14.07.2025

Москвичи назвали самую вкусную заправку для окрошки

Москвичи назвали квас самой вкусной заправкой для окрошки в опросе проекта "Активный гражданин", на втором месте оказался кефир, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:45:00+03:00

2025-07-14T11:45:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москвичи назвали квас самой вкусной заправкой для окрошки в опросе проекта "Активный гражданин", на втором месте оказался кефир, сообщается на сайте мэра и правительства. "В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования, в котором жители столицы выбирали самую вкусную заправку для окрошки. Опрос проходил в рамках проекта "Лето в Москве". Своим мнением поделились более 200 тысяч человек. Безоговорочным фаворитом стал квас - именно эту заправку для окрошки выбрали 57% участников голосования", - говорится в сообщении. Отмечается, что кефир предпочли 16% "активных граждан", айран - 4%, а 14% пользователей признались, что не едят окрошку. В сообщении также уточняется, что в рамках опроса известные столичные рестораторы и шеф-повара поделились своими рецептами холодного супа, жители выбирали самый оригинальный. Москвичи присудили победу - 42% голосов - пряной окрошке на квасе с говяжьим языком по рецепту Сергея Волконенкова. Вариант Антона Пинского с магаданскими креветками получил поддержку 20% опрошенных. Предложенная Алексеем Васильчуком вариация блюда на кефире с пастрами понравилась 18% участников голосования. "Лето в Москве" — масштабный городской проект с фестивалями, мастер-классами, спектаклями, тренировками, концертами и соревнованиями, который проходит в столице уже второй год.

https://ria.ru/20250613/okroshka-2022569042.html

https://ria.ru/20250309/okroshka-1997090600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество