https://ria.ru/20250714/obuchenie-2028972416.html

Началось обучение управленческих команд по программе "Экспорт регионов 2.0"

Началось обучение управленческих команд по программе "Экспорт регионов 2.0" - РИА Новости, 14.07.2025

Началось обучение управленческих команд по программе "Экспорт регионов 2.0"

Обучение управленческих команд региональных органов исполнительной власти России прошло с 9 по 11 июля в Школе экспорта Российского экспортного центра (Группа... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T11:24:00+03:00

2025-07-14T11:24:00+03:00

2025-07-14T11:24:00+03:00

экономика

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Обучение управленческих команд региональных органов исполнительной власти России прошло с 9 по 11 июля в Школе экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) в рамках первого модуля образовательной программы "Экспорт регионов 2.0", сообщает центр."Команды из 15 субъектов России представили результаты по исполнению Регионального экспортного стандарта 2.0 и начали работу по дальнейшему развитию своих проектов поддержки экспорта, запущенных в 2022 году", - говорится в сообщении.Первый модуль обучения состоял из 9 блоков. Участники обсудили состояние экспорта в текущих условиях, работу государственной системы поддержки экспорта, рассмотрели актуальные меры Правительства России в условиях санкций и проанализировали их влияние на возможности российского экспорта в ключевых отраслях.Далее команды сформировали проекты обновленной системы поддержки бизнеса в своих регионах, оценили состояние экспортной логистики, а также рассмотрели ситуацию с экспортом услуг и информационных технологий.Кроме того, участники разобрали успешные кейсы, связанные с международными торговыми проектами регионов, и выполнили 13 практических работ. В завершение модуля участники обучения получили установку на межмодульный период и домашнее задание ко второму модулю, который начнется 13 августа.В ходе церемонии открытия мероприятия с приветственным словом к участникам обучения обратилась генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина."Обучение позволяет регионам синхронизировать свои программы с тенденциями и реалиями развития экспорта на национальном уровне. Высочайший уровень проработки программ, который вы задали в 2022 году и поддерживали на протяжении трех лет, будет поддержан и в дальнейшем. Это работа, которая не должна останавливаться, особенно сейчас, когда рынки, инструментарий, регуляторика постоянно меняются. С коллегами из РЭЦ, Школы экспорта и всеми, кто вносит вклад в реализацию обучения, мы окажем регионам максимальную поддержку", — отметила Никишина.Программа "Экспорт регионов 2.0" реализуется Школой экспорта РЭЦ уже в течение четырех лет и нацелена на вовлечение региональных органов исполнительной власти в процесс стратегического планирования и реализации политики поддержки и развития экспорта в субъекте Российской Федерации, а также на формирование системного подхода к реализации Регионального экспортного стандарта 2.0 — комплексного набора из 15 инструментов, внедрение которых создает в регионах благоприятные условия для экспортной деятельности.В 2025 году в программе участвует 15 регионов: Владимирская область, Иркутская область, Калужская область, Кировская область, Курская область, Оренбургская область, Орловская область, Республика Бурятия, Республика Татарстан, Ростовская область, Саратовская область, Ставропольский край, Тверская область, Ульяновская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.Узнать больше об образовательных возможностях для экспортно ориентированного бизнеса можно на сайте Школы экспорта РЭЦ.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, росэксимбанк