https://ria.ru/20250714/novorossijsk-2029113040.html

Тринадцать виноделен принимают туристов в Новороссийске

Тринадцать виноделен принимают туристов в Новороссийске - РИА Новости, 14.07.2025

Тринадцать виноделен принимают туристов в Новороссийске

Тринадцать виноделен круглогодично принимают туристов на территории Новороссийска, рассказали РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:49:00+03:00

2025-07-14T20:49:00+03:00

2025-07-14T20:49:00+03:00

краснодарский край

новороссийск

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Тринадцать виноделен круглогодично принимают туристов на территории Новороссийска, рассказали РИА Новости в управлении курортов и туризма администрации муниципального образования города-героя Новороссийска. "На территории Новороссийска гостей принимают 23 объекта туристского показа, 20 из них – круглогодичные с большим выбором туристских программ. Хотелось бы отметить, что основную долю из них составляют 13 объектов, занимающихся виноградарством и виноделием", - рассказали агентству в управлении курортов и туризма города. Ежегодно в Новороссийск приезжает более миллиона туристов, сообщили в управлении. Пять винодельческих хозяйств округа включены в национальный винный туристский маршрут "Винные дороги Краснодарского края", в который включены 20 виноделен региона. Речь о винодельнях "Абрау-Дюрсо", "Шато Пино", "Мысхако", "Нестеров Вайнери", "Имение Сикоры". В управлении сообщили и о дополнительных инструментах привлечения туристов - к ним в том числе отнесли организацию мероприятий эногастрономической направленности, где можно продегустировать продукцию местных производителей познакомиться с блюдами локальной кухни. Среди таких мероприятий в управлении назвали спортивно-гастрономический фестиваль "СтритБаскет Фест" (запланирован на июль/август 2025) на базе агротуристического комплекса "Шато Пино", гастрономический фестиваль Light Weekend (2 августа 2025) на базе Центра туризма "Абрау-Дюрсо", "Симфония виноградной лозы" на базе агротуристического комплекса "Винотеррия" и "Стейк Пати" от "Герефорд Юг" на базе винодельни "Реликта". Также в управлении курортов и туризма Новороссийска рассказали о событиях "Фестиваль молодого вина" (запланирован на октябрь 2025), эногастрономический фестиваль "Черноморская винная неделя" (29 сентября - 5 октября 2025), гастрономический фестиваль "Хамса" (ноябрь 2025), а также о мероприятиях, посвященных празднованию Международного дня туризма 27 сентября. Отмечается, что у города-героя благоприятное положение по отношению к морю, горным и лесным массивам и транспортным магистралям. "Новороссийск является признанным лидером в сфере гастрономического туризма", - добавили в управлении курортов и туризма города. Кроме того, традиционно в Новороссийске проводятся мероприятия, связанные и с героическим прошлым города-героя: военно-патриотическая акция "Бескозырка", празднование Дня Победы.

https://ria.ru/20250312/vino-2004535746.html

https://ria.ru/20250425/rossija-2013351704.html

новороссийск

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новороссийск